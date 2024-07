Tecnologia WhatsApp: é possível gravar chamadas feitas no app de mensagens; veja como

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2024

Quando se grava uma chamada do WhatsApp, o outro usuário não tem meios de saber que está sendo gravado. (Foto: EBC)

Em celulares Android ou em computadores, é possível gravar chamadas feitas por meio do WhatsApp. Para isso, você pode utilizar um aplicativo de terceiro ou até mesmo a funcionalidade do próprio sistema operacional.

Para salvar o vídeo e o áudio de uma ligação feita por meio do app no Android, é preciso baixar um outro aplicativo, a exemplo do AZ Screen Recorder. Para isso, faça o download desse app antes de seguir os próximos passos.

Depois disso, clique no ícone de alto-falante do WhatsApp durante o trecho da conversa que se pretende gravar. Então, entre no aplicativo AZ Screen Recorder com a ligação em curso. Selecione o ícone de câmera para começar a gravação e opte por “Iniciar agora”.

Ao final da videochamada, é só clicar no botão de stop do AZ Screen Recorder. O vídeo ficará salvo dentro do aplicativo.

Já em Macs, é possível realizar a gravação usando outro mecanismo. Durante a chamada no WhatsApp Desktop, execute o comando Command + Shift + 5 no teclado do computador. Isso abrirá a ferramenta de gravação do próprio Mac.

Clique em Opções e escolha o microfone do desktop como ativo. Em seguida, basta clicar em Gravar. Para encerrar a gravação, basta clicar no ícone de stop na barra de tarefas, e o arquivo será salvo na pasta Downloads.

Por fim, também é possível lançar mão desse mesmo recurso no Windows. Para esse fim, inicie a chamada pelo WhatsApp Desktop e execute o comando Windows + G para acessar a Xbox Game Bar.

Selecione a opção Capturar para gravar a tela e o áudio da ligação. Quando tiver terminado, é só clicar no ícone de stop e a gravação será salva na pasta Capturas, dentro de Vídeos.

Pelo iPhone, ainda que seja possível gravar videochamadas do WhatsApp com o gravador de tela que já vem embutido no celular, o áudio não é capturado. Já nas ligações por voz, o gravador é desligado automaticamente.

As ferramentas disponíveis na App Store cuja função é realizar essas gravações não são completamente confiáveis em sua maioria. Além disso, dentro do próprio WhatsApp, não há nenhum mecanismo que permita a gravação nativa de chamadas ou ligações.

É importante destacar ainda que, quando se grava uma chamada do WhatsApp, o outro usuário não tem meios de saber que está sendo gravado. Por isso, é essencial tomar bastante cuidado com aquilo que se salva durante as ligações. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

