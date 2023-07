Mundo WhatsApp apresenta instabilidade em todo o mundo

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











A plataforma apresentou instabilidade global a partir das 17h (horário de Brasília) impedindo o envio e recebimento de mensagens. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Usuários do WhatsApp relataram nesta quarta-feira (19) dificuldades para utilizar os serviços do aplicativo de mensagens instantâneas. A plataforma apresentou instabilidade global a partir das 17h (horário de Brasília) impedindo o envio e recebimento de mensagens.

O WhatsApp começou a funcionar normalmente perto das 18h.

No site Downdetector, que reúne falhas de sites e aplicativos, houve um pico de 44 mil reclamações de usuários do aplicativo no Brasil.

A falha também foi observada em outros países, como o Reino Unido, com 177 mil reclamações, Estados Unidos, com 34 mil reclamações, e França, com 209 mil reclamações.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/whatsapp-instavel/

WhatsApp apresenta instabilidade em todo o mundo

2023-07-19