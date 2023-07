Porto Alegre Estudantes de quatro escolas de Porto Alegre serão imunizados no Rolê da Vacina nesta quinta-feira

A ação já imunizou 17 mil estudantes na capital gaúcha Foto: Cristine Rochol/PMPA A ação já imunizou 17 mil estudantes na capital gaúcha. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

O Rolê da Vacina, campanha de vacinação itinerante da prefeitura de Porto Alegre, chega a mais quatro escolas nesta quinta-feira (20). Em um mês e meio, a ação já imunizou 17 mil estudantes na capital gaúcha.

A iniciativa é realizada por meio das secretarias de Saúde e Educação. Somente nesta quarta-feira (19), o Rolê da Vacina percorreu outras 15 instituições.

Locais

A vacinação contra gripe e Covid-19 ocorre nas escolas de Educação Infantil Planeta Infantil (US Macedônia) e Cantinho da Criança (US Aparício Borges), pela manhã, e Riscos e Rabiscos (US Morro Santana) e Cativar (US Maria da Conceição), à tarde. Em parênteses, constam as unidades cujas equipes serão as responsáveis pela aplicação das doses. Menores de 12 anos deverão estar acompanhados pelos pais ou responsáveis para aplicação. A vacinação não é obrigatória.

A diretora de Atenção Primária da secretaria de Saúde, Vânia Frantz, reforça que um dos principais objetivos é ampliar ao máximo a imunização de crianças e adolescentes, uma vez sendo um dos públicos que mais precisa de internação hospitalar em virtude de doenças respiratórias.

“Garantir a saúde e reduzir a busca às emergências é o principal foco desta ação nas escolas, e só conseguiremos isso por meio da vacinação. Atingimos 33% desse público vacinado, com mais de 30 mil doses aplicadas, e estamos trabalhando para que o número siga avançando”, afirma Vânia.

