Tecnologia WhatsApp libera novas opções de formatação de mensagens; veja como usar

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2024

Atualização permite exibir mensagens em formato de listas, citação e código de programação. (Foto: EBC)

O WhatsApp oficializou nessa quarta-feira (21) a chegada de novos recursos de formatação de mensagens. Agora, o conteúdo pode ser enviado com visual de listas, citação em bloco e código de programação.

Os quatro novos formatos se juntam às opções de negrito, itálico, tachado e monoespaçado, que já estavam disponíveis no aplicativo.

É possível usá-los ao incluir caracteres correspondentes ao visual desejado perto do trecho que ficará em destaque.

Veja abaixo como mudar a formatação de mensagens no WhatsApp.

* Negrito (asterisco antes e depois do trecho)

* Itálico (underscore antes e depois do trecho)

* Tachado (til antes e depois do trecho): para enviar mensagem com um trecho riscado

* Monoespaçado (três acentos graves antes e depois do trecho): para mensagem adotar estilo de fonte em que todos os caracteres ocupam o mesmo espaço

* Lista de itens (hífen e espaço antes da mensagem): para exibir ingredientes de uma receita ou pontos principais de uma mensagem, por exemplo

* Lista numerada (número seguido de ponto final e espaço antes da mensagem): para destacar ordem de itens como passo a passo

* Citação de bloco (sinal > seguido de espaço antes da mensagem): para destacar trecho de texto e torná-lo mais visível na mensagem

* Código embutido (acento grave antes e depois do conteúdo): para compartilhar trechos de códigos ou comandos usados por programadores

Todas as opções estão disponíveis para todos os usuários do WhatsApp no Android, no iOS, na Web e no Mac, incluindo administradores de canais.

Segundo o WhatsApp, as opções de formatação são formas de ajudar os usuários a organizarem suas mensagens e se comunicarem de maneira mais eficaz.

