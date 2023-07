Tecnologia WhatsApp muda e facilita envio de texto para números desconhecidos

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2023

A novidade, que foi muito requisitada, está sendo implementada aos poucos. (Foto: Reprodução)

Enviar mensagem no Whatsapp para quem não é contato ficou muito mais simples após uma recente atualização do mensageiro com aplicativo disponível para Android e iPhone (iOS). Antes, era necessário salvar um contato na agenda, localizá-lo no mensageiro, enviar as mensagens e fazer a exclusão quando o bate-papo já não fizesse sentido. As interações também podiam começar por meio de um link da web ou respondendo a números não salvos em grupos.

Entretanto, com a mudança, basta que os usuários busquem o número na barra de pesquisas do aplicativo, sem a necessidade de armazená-lo no telefone, para iniciar uma troca de mensagens. A novidade, que foi muito requisitada, está sendo implementada aos poucos, mas diversas pessoas já conseguem utilizá-la na plataforma. A seguir, veja o passo a passo para enviar mensagens aos contatos não salvos do seu WhatsApp.

Passo 1. Abra o aplicativo do WhatsApp e toque no ícone de “Conversa”, localizado na parte inferior direita da tela. Em seguida, selecione a lupa.

Passo 2. Na barra de pesquisas, digite o número da pessoa ou estabelecimento que deseja encontrar. Não se esqueça de inserir o código de área antes do número (+55, no caso do Brasil). Ao localizar o contato, toque no botão “Conversar” para iniciar o chat.

Mensagens de vídeo

E chegou mais uma novidade no WhatsApp. Nesta quinta-feira, dia 27 de julho, Mark Zuckerberg anunciou o recurso de mensagens de vídeo no aplicativo. A partir de agora, usuários podem gravar e compartilhar vídeos curtos e pessoais diretamente nas conversas do WhatsApp.

“Novidade no WhatsApp – estamos adicionando a possibilidade de gravar e compartilhar instantaneamente uma mensagem de vídeo em suas conversas do WhatsApp. É tão fácil quanto enviar uma mensagem de voz”, escreveu Mark Zuckerberg comemorando o lançamento.

O aplicativo exibe o vídeo em formato circular, para sinalizar que é diferente de um clipe encaminhado. É possível gravar até 60 segundos. O usuário também pode deslizar o ícone de câmera para cima, para fazer o registro sem precisar segurar o botão. O WhatsApp reproduz o vídeo de forma automática sem som. Para ligar o áudio, a pessoa precisa clicar na mensagem.

