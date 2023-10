Tecnologia WhatsApp permitirá que usuários tenham duas contas simultâneas

Por Redação O Sul | 19 de outubro de 2023

Até o momento, não há informações sobre quando o recurso estará disponível para quem utiliza IOS. Foto: Reprodução

Em breve, o WhatsApp permitirá que seus usuários tenham duas contas simultâneas na plataforma. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (19).

Segundo informações oficiais da rede, a função será disponibilizada para usuários de Android nas próximas semanas e meses. Até o momento, não há informações sobre quando o recurso estará disponível para quem utiliza IOS.

A novidade deve facilitar a vida de quem utiliza perfis diferentes para uso profissional e pessoal, por exemplo.

“Agora você não precisa mais se desconectar todas as vezes, carregar dois telefones ou se preocupar por ter enviado mensagens pela conta errada”, informa o comunicado.

Para configurar se segunda conta será necessário ter um segundo número de telefone e um cartão SIM – também é possível utilizar aparelhos que aceitem multi-SIM ou eSIM.

Com isso em mãos, basta acessar as configurações do WhatsApp, clicar na seta ao lado do nome do usuário e, em seguida, clicar em “Adicionar conta”.

As configurações de privacidade e notificações poderão ser controladas em cada uma das contas, de acordo om informações da plataforma.

Mensagem de voz

O WhatsApp está desenvolvendo o recurso de mensagens de voz que só podem ser reproduzidas uma vez. O recurso, que funciona de forma idêntica ao envio de imagens de visualização única, já está disponível na versão de teste do mensageiro para Android e iOS, conforme relata o WABetaInfo.

Esta ferramenta, vista pela primeira vez em códigos do WhatsApp Beta em uma atualização lançada no mês de março, permite gravar notas de áudio de reprodução única, aumentando a segurança.

Se o usuário tocar no ícone, a mensagem de áudio será enviada no modo de reprodução única para o contato escolhido. Isto significa que o destinatário poderá ouvi-la somente uma vez, não tendo mais as opções de salvar, encaminhar, exportar e denunciar aquele conteúdo após dar play.

Outro detalhe importante é que ao enviar a mensagem de voz de reprodução única no WhatsApp, o remetente não conseguirá mais escutá-la para verificar se falou algo que não devia ou passou uma informação errada. Dessa forma, será necessário ter um cuidado maior ao utilizar a funcionalidade.

