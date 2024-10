Tecnologia WhatsApp pode finalmente ganhar novo indicador de digitação em conversas no Android e iOS

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2024

A novidade está disponível para vários usuários que estão executando as versões beta 2.23.12.7 no Android e 24.20.10.73 no iOS. (Foto: Reprodução)

O WhatsApp começou a experimentar um novo design para o indicador de digitação e gravação de áudio nas conversas individuais e grupos, segundo informações divulgadas nessa quinta-feira (3) pelo WABetaInfo. A novidade está disponível para vários usuários que estão executando as versões beta 2.23.12.7 no Android e 24.20.10.73 no iOS.

Conforme observado nas capturas de tela abaixo, a nova versão exibe um indicador na própria interface de bate-papo, mostrando ícones com a imagem de perfil de quem está escrevendo ou gravando um áudio. Atualmente, quando uma pessoa está criando uma mensagem, o indicador aparece na barra superior, logo abaixo do nome do contato ou grupo.

Com a atualização, o indicador de digitação e gravação de voz apareceria diretamente na tela de conversa, permitindo que o usuário mantenha a atenção no espaço do bate-papo enquanto vê quem está prestes a enviar uma mensagem. Esse é um design muito parecido com o que já é utilizado no Instagram e Facebook Messenger.

O ícone do contato ou membro do grupo aparece ao lado de três pontos saltitantes quando o remetente está digitando uma mensagem. Quando estiver gravando um áudio, é exibido um ícone de microfone. Na versão atual do aplicativo, essas informações são mostradas em tempo real, em texto, na barra superior do WhatsApp.

A mudança é principalmente estética, mas o aplicativo recentemente trouxe uma variedade de novas funções a bordo de atualizações liberadas nas últimas semanas. Entre as novidades, está a possibilidade de utilizar filtros e planos de fundo em chamadas de vídeo, além de um recurso para gerenciar o contador de notificações na tela inicial.

Filtros

Em outra frente, o WhatsApp anunciou na terça-feira (1º) que está disponibilizando filtros e planos de fundo para serem usados durante as chamadas de vídeos. Segundo a empresa, a novidade chega para todo mundo “nas próximas semanas”.

O novo recurso só ficará disponível para celulares e não está incluso em chamadas feitas pelo WhatsApp Web.

Os filtros e planos de fundo poderão ser usados em ligações individuais ou em grupos.

Ao todo, serão 11 planos de fundo disponíveis: “desfocado”, “sala de estar”, “escritório”, “café”, “pedregulhos”, “comidinhas”, “suave”, “praia”, “pôr do sol”, “comemoração” e “floresta”.

Já os filtros incluem “quente”, “frio”, “preto e branco”, “feixe de luz”, “sonho”, “luz de prisma”, “fisheye”, “TV vintage”, “vidro congelado” e “dois tons”.

O WhatsApp disse ainda que o aplicativo também vai ganhar algumas opções para retocar e ajustar a luminosidade durante as videochamadas. “Essas opções dão um toque na imagem e realçam a claridade do ambiente, deixando as ligações de vídeo mais vivas e agradáveis”, afirmou.

Veja abaixo como usar filtros e planos de fundo em videochamadas:

– Abra o WhatsApp, vá no chat individual ou no grupo e toque no ícone de câmera para começar uma videochamada;

– Ao iniciar a ligação, toque no ícone de efeito no canto superior direito da tela;

– Em seguida, deslize entre as opções disponíveis para ativar o filtro ou plano de fundo. As informações são do site Tudo Celular e do portal de notícias G1.

