Tecnologia WhatsApp prepara função para gerar imagens de usuários através de inteligência artificial

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Recurso que vai utilizar a tecnologia de inteligência artificial da Meta. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O WhatsApp desenvolve um novo recurso que vai utilizar a tecnologia de inteligência artificial da Meta para gerar imagens dos usuários para serem usadas no mensageiro. A novidade foi descoberta pelo site WABetaInfo na versão Beta 2.24.14.13 do aplicativo para Android, mas ainda não está liberada para testes.

O recurso permitirá que a pessoa tire uma série de fotos de si mesma e use a tecnologia Meta AI para reimaginar o cenário em qualquer lugar, desde uma floresta ao espaço sideral. Para ativar a função, bastará digitar “Imagine me” no chat da inteligência artificial ou marcar o chatbot em uma conversa do app. Em seguida, é provável que seja necessário digitar um comando de texto com a descrição do que deseja ver na foto para que a IA faça o resto do trabalho.

O resultado vai aparecer no chat e poderá ser usado como a pessoa quiser. Vale apontar que esta função deverá ser opcional e não vai aparecer como padrão no mensageiro. Além disso, como se trata de algo ainda em desenvolvimento encontrado nos códigos do Beta do WhatsApp, não há como saber quando será disponibilizado para o público.

A inteligência artificial da empresa de Mark Zuckerberg chegou ao WhatsApp em abril junto do modelo de linguagem Llama 3 e também deu as caras no Instagram e no Facebook. A tecnologia usa um chatbot para gerar conteúdos e fazer pesquisas, mas ainda não tem data de chegada ao Brasil.

Meta AI

Junto com a atualização do Meta AI com o modelo de fundação Llama 3, a companhia anunciou a expansão da ferramenta em outros mercados. Além dos Estados Unidos, a IA chega ao Canadá, Austrália, Gana, Jamaica, Malawi, Nova Zelândia, Nigéria, Paquistão, Singapura, África do Sul, Uganda, Zâmbia e Zimbabué. Vale notar que a solução ainda está disponível apenas na língua inglesa.

O acesso à IA continua disponível através das barras de pesquisa e das janelas de bate-papo dos aplicativos (com o comando @Meta AI). Mas, nos países selecionados, agora também será possível utilizar o assistente através da web — no endereço meta.ai (não disponível no Brasil).

A Meta não divulgou uma janela de lançamento da sua IA para o Brasil, mas sugere que está “apenas começando” a expansão global do produto.

Integração

Além de ganhar velocidade e gerar melhores respostas, a nova versão da Meta AI tem recursos inéditos na interação e geração de conteúdo.

A integração da ferramenta nas plataformas da Meta agora permite que as pessoas façam consultas relacionadas a posts nas redes sociais. “Ao ver uma foto da aurora boreal na Islândia, você pode perguntar à Meta AI qual é a melhor época do ano para observar a aurora boreal”, exemplifica a companhia em comunicado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/whatsapp-prepara-funcao-para-gerar-imagens-de-usuarios-atraves-de-inteligencia-artificial/

WhatsApp prepara função para gerar imagens de usuários através de inteligência artificial

2024-07-02