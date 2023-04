Tecnologia WhatsApp testa melhoria no seletor de fotos no aplicativo para iOS

Por Redação O Sul | 18 de abril de 2023

A adição na interface simplifica a seleção de mídias do WhatsApp. Foto: Reprodução A adição na interface simplifica a seleção de mídias do WhatsApp. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O WhatsApp Beta para iOS tornou mais fácil a seleção de fotos e vídeos para compartilhar. Agora, testadores podem conferir quais imagens escolheram da galeria a partir de uma barra inferior que, assim como acontece no Android, exibe miniaturas dos arquivos selecionados.

A adição na interface simplifica a seleção de mídias do WhatsApp, fornecendo ao usuário um resumo de quais fotos e vídeos ele escolheu antes do envio. A seleção aparece na parte de baixo da tela, em formato de carrossel, ao lado do botão “Enviar”.

Se a quantidade de fotos escolhida extrapolar o espaço disponível na seção, o usuário pode navegar entre as imagens ao arrastar a barra para o lado.

Seletor aprimorado

Embora seja uma adição pequena, a novidade incrementa a qualidade da experiência com o WhatsApp. A seleção de fotos será mais responsiva e a adição evitará escolhas acidentais de imagens, por exemplo.

A novidade foi encontrada pelo site WABetaInfo na versão 23.7.0.77. Atualmente, não há previsão de quando o recurso será liberado para mais pessoas.

Emojis animados

O WhatsApp pode finalmente ganhar suporte para emojis animados. Na versão experimental do mensageiro, foram encontrados indícios das novas figurinhas nativas do app que, assim como no Telegram, são versões gigantes e animadas de carinhas conhecidas.

Os sinais das figurinhas animadas estão no código do WhatsApp Desktop Beta, mas ainda não podem ser acessadas por testadores. Elas se comportam como stickers tradicionais (são maiores e o usuário não tem controle sobre a animação) e serão enviadas automaticamente se o emoji escolhido tiver um sticker animado disponível no app – parecido com o que acontece com os corações gigantes da plataforma.

As figurinhas animadas do WhatsApp são construídas em Lottie, um tipo de arquivo para animações de gráficos vetoriais. O formato otimizado permite criar imagens com animações pequenas que, por serem vetoriais, podem ser redimensionadas sem perder qualidade.

Em comparação com os emojis animados do Telegram, a solução do WhatsApp parece ser um pouco mais rudimentar. Não foram encontradas pistas de animações de envio e o movimento dos stickers parece ser bem mais engessado do que os do concorrente.

Como animações na tela de chat podem ser incômodas para algumas pessoas, é possível que o mensageiro da Meta prepare também uma configuração para desativar a reprodução automática de figurinhas. Isso, porém, é só especulação.

