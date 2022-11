Tecnologia WhatsApp testa nova função para editar mensagens enviadas

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2022

O recurso é aguardado há muito tempo, pois aumentará a eficiência da comunicação. Foto: Reprodução

O WhatsApp está trabalhando em um recurso para permitir que usuários editem mensagens enviadas. O novo recurso dará aos usuários a opção de editar e atualizar uma mensagem mesmo depois de enviá-la.

Atualmente, se o usuário cometer algum erro e a mensagem já tiver sido enviada, a única solução disponível para o usuário é excluir completamente a mensagem.

O novo recurso Editar Mensagem, de acordo com um relatório da WABetaInfo, dará aos usuários a opção de editar e atualizar uma mensagem mesmo após enviá-la. Isso certamente ajudará os usuários a se livrarem de erros quando tentarem enviar mensagens rapidamente.

O relatório afirma que o novo recurso ainda está em desenvolvimento. Atualmente, faz parte da versão 2.22.20.12 com o programa beta do Google Play. A data de lançamento do novo recurso ainda não foi revelada, mas o aplicativo de propriedade da Meta o testará primeiro com usuários beta. Com base no feedback, ele pode ser implementado para todos.

Grupos

O WhatsApp lançou globalmente o recurso Comunidades, que tem como objetivo organizar vários grupos de bate-papo em estruturas maiores, além de outros recursos, como grupos com mais de mil integrantes, videochamadas em grupos maiores e enquetes, informou o serviço de mensagens de propriedade da Meta.

Para o Brasil, no entanto, a ferramenta só deverá ser lançada em 2023. Quando foi anunciada, em abril passado, a novidade gerou temores com relação ao combate à circulação de fake news durante as campanhas eleitorais.

Sendo assim, devido a um acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o WhatsApp informou, na época, que o Comunidades só seria lançado no país após o término das eleições.

A ideia é permitir que vários grupos de bate-papo com o mesmo interesse, como escolas, clubes sociais, condomínios e organizações sem fins lucrativos, se reúnam sob guarda-chuvas maiores, onde os administradores podem enviar alertas para uma comunidade de milhares.

