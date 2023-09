Tecnologia WhatsApp testa recurso que permite usuário enviar mensagens para plataformas concorrentes

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2023

Nova funcionalidade permitiria comunicação com Telegram e Signal, por exemplo. (Foto: Reprodução)

O WhatsApp está testando uma nova função que permite enviar mensagens para aplicativos rivais, como Telegram e Signal. A informação foi divulgado pelo site especializado em acompanhar atualizações da plataforma da Meta, o WABetaInfo.

Procurado, o WhatsApp disse que não iria comentar. Mas o WABetaInfo divulgou uma captura de tela que mostra uma aba do novo recurso , que ainda não está em funcionamento.

De acordo com o portal, o recurso é uma resposta às novas regulamentações da União Europeia sobre a concorrência, conhecida como Lei dos Mercados Digitais (DMA). O marco regulatório impôs regras a plataformas grandes demais para permitir a concorrência justa.

Entre essas regras, está a exigência de interoperabilidade – ou seja, que plataformas de mensagens como WhatsApp permitam que seus usuários se comuniquem a partir delas com aplicativos rivais. .

Com a função, uma pessoa que utiliza o WhatsApp, por exemplo, poderia enviar uma mensagem para um usuário do Telegram ou do Signal, e vice-versa. Quando estiver funcionando, o usuário poderá decidir se bloqueia a função de integração entre plataformas concorrentes, segundo prevê a regulamentação.

O WhatsApp tem até seis meses para cumprir as exigências da UE e se alinhar as regulamentações. O site aponta que ainda não se sabe se o recurso será liberado para outros países fora da União Europeia.

Recurso Canais

O WhatsApp anunciou nessa quarta-feira (13) o lançamento global do recurso Canais, que permite que pessoas e empresas enviem mensagens para um número ilimitado de usuários em um “grupo”, algo semelhante ao que o Telegram já oferece.

Com a novidade, o WhatsApp se torna também um canal de transmissão de informações em massa. A empresa afirma que o acesso à funcionalidade estará disponível para todos os usuários “nas próximas semanas”.

Por enquanto, as pessoas interessadas em seguir um canal podem clicar no link oficial do “grupo” e se inscrever para receber uma notificação assim que a funcionalidade estiver disponível.

Como funciona – Os Canais vão aparecer em uma aba separada: “Atualizações”, que, antes, se chamava “Status” (veja abaixo). Ali, além dos stories, será possível encontrar os Canais novos, mais ativos e os mais populares.

Quem pode ter um canal – Em um primeiro momento, só estarão disponíveis Canais de parceiros selecionados e verificados. “Em breve”, todo mundo poderá criar seus “Canais”, afirmou Guilherme Horn, chefe do WhatsApp para mercados estratégicos. “Pessoas físicas e empresas poderão ter Canais sem limitação de participantes. Em outros países, nós já temos grupos com milhões de pessoas”, disse Horn.

