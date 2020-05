Magazine Whindersson Nunes pede a fãs que denunciem desrespeito a Luísa Sonza nas redes sociais

Por Redação O Sul | 2 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Ex-casal anunciou separação recentemente e cantora vem recebendo ataques Foto: Instagram/whinderssonnunes Ex-casal anunciou separação recentemente e cantora vem recebendo ataques. (Foto: Instagram/whinderssonnunes) Foto: Instagram/whinderssonnunes

Whindersson Nunes usou sua conta no Twitter para fazer um apelo aos seus fãs. Ele e Luísa Sonza anunciaram o fim do casamento e a cantora vem recebendo ofensas nas redes sociais.

“Queria agradecer aos fãs da Luísa que não vieram NENHUM falar m… para mim, só respeito, e palavras boas. Agora da galera que pede respeito no casamento eu li coisas que desrespeitam em tantos níveis que eu entendi porque a Luisa Mell prefere cachorro que gente”, começou.

“E aos meus fãs, que querem me ver bem, se virem alguma postagem desrespeitando a Luísa denuncie, não é dando de herói não, realmente é muita injustiça, não é justo de verdade. E eu só estou tuitando isso porque realmente é questão de responsabilidade o psicológico de alguém, gente. Vocês acham que eu não pergunto para Larissa Manoela se posso falar da testa dela não, é? Sou doido não, quero ninguém mal não. Muito menos uma parceira”, disse, citando as piadas que costuma fazer com a atriz em suas apresentações humorísticas.

“E se ficar tentando adivinhar a minha vida vai ficar pra trás viu major, muitos já tentaram, quando pensa que não BUUUM. Eu aparece fazendo não sei o que não sei aonde, não se preocupe comigo”, finalizou.

O casal anunciou oficialmente a separação por meio de um texto publicado em conjunto no Instagram na quarta-feira (29). Eles explicam aos fãs que, apesar de estarem terminando, a amizade e o amor dos dois continuam.

“Estamos nos separando pra maioria das pessoas. Mas a verdade é que só estamos terminando uma fase, acabando sim um casamento, mas jamais o amor, carinho e respeito um pelo outro. Nos amamos e admiramos muito e se inspiramos um no outro a ponto de entender que às vezes a gente precisa parar. Pensamos bastante na nossa decisão e decidimos terminar nosso casamento pra poder continuar tendo um relacionamento saudável, com parceria, amizade, respeito, admiração e muito amor”, escreveram em um trecho do comunicado.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Magazine