Por Redação O Sul | 2 de Maio de 2020

"Fiquei surpresa porque estavam me perguntando se estou grávida do meu segundo filho. Não é verdade", disse a loira Foto: Reprodução/Instagram "Fiquei surpresa porque estavam me perguntando se estou grávida do meu segundo filho. Não é verdade", disse a loira. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Ana Hickmann afastou notícia de segunda gravidez. A apresentadora negou estar esperando o segundo filho em vídeo publicado no Instagram nesta sexta-feira (01). “Fui surpreendida por uma série de mensagens e ligações de amigos me dando parabéns. Fiquei surpresa porque estavam me perguntando se estou grávida do meu segundo filho. Não é verdade. Galera, eu não estou grávida”, explicou a artista, que fez isolamento social após testar positivo para gripe. A informação foi dada por uma fonte do jornalista Leo Dias.

Ana Hickmann e Alexandre Correa queriam aumentar a família em 2019. Sendo uma mãe presente e fazendo várias atividades com o filho mais velho, a apresentadora, inclusive, conversou com o marido sobre a possibilidade de dar um irmãozinho para o primogênito. A ideia é que a gravidez não passasse daquele ano, o que acabou não se concretizando. “Tem que ser esse ano ainda. Já falei que é em 2019. [Tenho] 38 anos! Com 39, não vai mais rolar!”, avisou na época.

A nova gravidez de Ana Hickmann já está sendo esperada há algum tempo. A apresentadora tinha o desejo de engravidar desde 2016. Na época, porém, ela optou por postergar uma nova gestação por conta do zika vírus, que podia afetar a saúde de um possível bebê.

