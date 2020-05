Celebridades Anitta faz live com cachorro e recebe recado de Gui Araújo

Por Redação O Sul | 2 de Maio de 2020

Enquanto treinava, um dos pets da cantora, Tobias, resolveu participar da transmissão Foto: Reprodução Enquanto treinava, um dos pets da cantora, Tobias, resolveu participar da transmissão. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Anitta recebeu uma mensagem de Gui Araújo enquanto se exercitava em live. A cantora compartilhou a sua rotina fitness nesta sexta-feira (01) para os fãs no Instagram. Enquanto treinava, um dos pets da cantora, Tobias, resolveu participar da transmissão.

O cachorro ficou deitado enquanto observava a dona do hit “Vai Malandra” se movimentando na série. Quem estava conferindo o treino também foi o ex-participante do “De Férias com o Ex”, que trocou mensagens sugestivas com a funkeira. “Eu estou só o Tobias hoje…”, escreveu o apresentador da MTV nos comentários.

O treino de Anitta desta sexta-feira foi ministrado pelo personal trainer Bruno d’Orleans com direito a movimentos de agachamento, fortalecimento de perna com caneleira, abdominal e muito mais. Usando biquíni cavado na ocasião, a artista comentou sobre a dificuldade dos exercícios e mostrou o cansaço pelo movimento. “Eu tenho uma reunião daqui a pouco e olha como estou! Toda suada. Acho que está chovendo aqui, porque minha cadeira está ensopada”, avisou.

Anitta revelou recentemente que prefere usar beachwear na hora de se exercitar. “Treinar de biquíni é libertador, porque não estou com uma roupa muito justa que impede os movimentos dos exercícios”, explicou a artista sobre a escolha do visual. Sendo assim, a cantora apostou em um modelo estiloso de biquíni para treinar. O visual contou com um top de onça rosa com uma parte de baixo azul marinho. A peça cavada é neon, o que valorizou o tom de pele da musa.

Anitta agitou a internet recentemente ao revelar ter interesse no apresentador Gui Araújo. “Quando eu to namorando, não olho pro lado e sou extremamente fiel, mas se for aberto é cada um feliz na sua. Não ligo, não sou ciumenta. Comecei reparar numa pessoa e é um apresentador da MTV e que se chama Gui Araújo. Eu pegaria”, explicou. Desde então, o ex-participante de “De Férias com Ex” tem trocado mensagens e provocações nas rede sociais demonstrando interesse.

