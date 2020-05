Magazine Madonna diz que seu teste mostrou anticorpos do coronavírus: “Vou respirar Covid-19”

Por Redação O Sul | 2 de Maio de 2020

A cantora Madonna, 61, postou mais um vídeo em suas redes sociais registrando seu período de quarentena e dessa vez afirmou que foram detectados anticorpos do novo coronavírus em seu teste. Com isso, ela falou em planos de deixar sua casa e “respirar o ar da Covid-19”.

“Fiz o teste outro dia e descobri que tenho os anticorpos. Então amanhã, vou dar uma longa volta de carro, vou abrir a janela e respirar, vou respirar no ar da Covid-19. Sim. Espero que o sol esteja brilhando”, disse Madonna no vídeo postado em sua conta no Instagram.

Madonna não deu detalhes, mas a presença de anticorpos indica que ela teria contraído a doença, segundo o órgão de controle de doenças dos Estados Unidos, aponta o jornal USA Today.

Há algumas semanas, a cantora já havia dito que perdeu três amigos em apenas 24 horas por conta da doença, também em um vídeo feito durante sua quarentena. “O medidor de dor estava em dez. E quando está em dez, eu só preciso, quero, preciso sair do meu corpo”, afirmou na ocasião.

Em março, um outro comentário de Madonna sobre a pandemia do novo coronavírus provocou polêmica ao dizer que o vírus é um bom equalizador: “Tem uma coisa a Covid-19. Ela não liga se você é rico ou pobre, quão famoso você é, quão divertido você é”, disse, antes de apagar o post.

