Tecnologia Will Smith, Paul McCartney e mais: inteligência artificial mostra encontro de celebridades com suas versões jovens

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Para criar o encontro, a inteligência artificial precisou apenas de duas fotos da personalidade. Foto: Reprodução Para criar o encontro, a inteligência artificial precisou apenas de duas fotos da personalidade. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Viralizou nas redes sociais um vídeo criado através de inteligência artificial em que celebridades aparecem em momentos carinhosos com suas versões mais jovens.

Will Smith, Julia Roberts, Paul McCartney, Johnny Depp, Dwayne Johnson, Michael Jackson, Eminem, Tom Hanks, Emma Watson e Daniel Radcliffe são algumas dos famosos presentes no vídeo divulgado no X.

O vídeo foi desenvolvido pela plataforma Kling AI. Para criar o encontro, a inteligência artificial precisou apenas de duas fotos da personalidade, uma recente e outra do início da carreira.

Emprego

Além de brincadeira com imagens de celebridades, engenheiros – de computação, de produção e até de minas — além de profissionais relacionados à tecnologia da informação serão os menos impactados pelo avanço da inteligência artificial (IA) no Brasil.

É o que constatou um estudo feito pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), com base em dados da Relação Anual de Informações Sociais, a Rais, de 2022, último ano disponível.

Segundo a Firjan, ocupações que já se destacam em aspectos como criatividade, alfabetização tecnológica e curiosidade tendem a ser mais resilientes e adaptáveis às mudanças tecnológicas. Já aqueles empregos com tarefas rotineiras e repetitivas são mais vulneráveis à substituição pela tecnologia, diz o relatório.

Em cinco anos, as dez primeiras ocupações do ranking cresceram quase 77% no número de empregos: eram, em 2017, 180,2 mil vagas, saltando para 318,9 mil em 2022. A expansão equivale a cinco vezes a média de crescimento do mercado de trabalho formal no mesmo período, que foi de 14%.

Segundo o balanço, a posição final das profissões foi definida por quatro critérios principais:

Crescimento do número de emprego: ajudando a identificar setores dinâmicos.

Remuneração: que pode definir qualidade de vida, satisfação e motivação no trabalho

Estabilidade no emprego: analisando número de CLTs demitidos no período

Importância das competências do futuro no exercício da profissão: que mede o quão suscetível é a substituição da profissão pela tecnologia.

Riscos

Para especialistas, alguns empregos não deixam de correr risco por conta do avanço da inteligência artificial. Segundo ele, existe uma ameaça aos empregos com processos repetitivos e que podem ser automatizados. São alguns deles trabalhadores e produtores agrícolas, lavadores e passadores de roupas, além daqueles que confeccionam modelos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/will-smith-paul-mccartney-e-mais-inteligencia-artificial-mostra-encontro-de-celebridades-com-suas-versoes-jovens/

Will Smith, Paul McCartney e mais: inteligência artificial mostra encontro de celebridades com suas versões jovens

2024-07-17