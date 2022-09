Mundo William e Harry se reaproximam em homenagem à avó

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2022

Esta é a primeira vez que os dois irmãos são vistos juntos após a decisão de Harry e Meghan de se afastar da monarquia no início de 2020. (Foto: Reprodução)

Afastados há mais de um ano, os príncipes William e Harry caminharam neste sábado, 10, com as respectivas mulheres, Catherine e Meghan, pelo exterior do Castelo de Windsor, nos arredores de Londres. Eles cumprimentaram cidadãos que se concentraram para expressar condolências pela morte da rainha Elizabeth II.

Os novos príncipe e princesa de Gales, William e Kate, e o duque e duquesa de Sussex, Harry e Meghan, olharam para flores, cartões e desenhos infantis colocados no exterior do Castelo de Windsor, antes de se aproximar do público.

Esta é a primeira vez que os dois irmãos são vistos juntos após a decisão de Harry e Meghan de se afastar da monarquia no início de 2020 para viver nos Estados Unidos e se tornar financeiramente independentes.

O príncipe Harry, que estava na Alemanha quando o Palácio de Buckingham anunciou a gravidade do estado de Elizabeth II, voou para o Castelo de Balmoral, no nordeste da Escócia, onde a rainha morreu aos 96 anos de idade.

Na grande avenida que leva ao castelo e fortaleza de Windsor, que era a residência de fins de semana de Elizabeth II e onde ela decidiu se instalar durante o último ano, os dois casais passaram quase uma hora apertando mãos, conversando e recolhendo os ramos de flores que receberam. Posteriormente, os casais entraram nos seus respectivos veículos e voltaram para o castelo.

Nas últimas semanas, William e Kate se mudaram para uma casa – Adelaide Cottage – nos terrenos de Windsor, inicialmente para ficar perto de Elizabeth II. Os filhos do casal – os príncipes George, Charlotte e Louis – também começaram em um novo colégio próximo a Ascot, perto do castelo.

Distanciamento

Rumores da briga entre irmãos começaram a circular em abril de 2019, mas atingiram outro patamar quando o próprio príncipe Harry admitiu em uma entrevista à BBC que ele e o irmão não se viam com a mesma frequência, que tinham “dias bons e dias ruins” e que estavam “em caminhos diferentes”. Pela pressão que a nossa família sofre, pelo nosso trabalho, inevitavelmente acontecem coisas”, ele admitiu. “Mas eu sempre estarei lá para ele e, eu sei, ele sempre estará lá para mim. Mas eu o amo muito e você sabe que a maioria das coisas é criada do nada”, ele emendou para tentar aliviar a tensão. Não adiantou muito porque o Príncipe William, fiel à regra de não falar de nada íntimo em público, ficou furioso com a sinceridade de Harry.

A relação entre os irmãos ficou mais estremecida após Meghan Markle ter acusado um membro não identificado da família real de racismo em entrevista à apresentadora Oprah Winfrey e ter dito que não foi bem tratada depois do seu casamento com Harry. As coisas só pioraram até o afastamento do caçula e Meghan Markle, que desde o ano passado, vivem na Califórnia com os seus dois filhos pequenos, Archie e Lilibet.

