Tecnologia Windows 12 pode chegar em 2024, deixando Windows 11 sem grande atualização

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Microsoft pensa em alterar calendário de atualizações do Windows. Foto: Divulgação/Microsoft Microsoft pensa em alterar calendário de atualizações do Windows. (Foto: Divulgação/Microsoft) Foto: Divulgação/Microsoft

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Microsoft tende a aplicar alterações no ciclo de atualizações do Windows. Segundo o Windows Central, a companhia deve liberar o possível Windows 12 em 2024, três anos após a estreia do seu antecessor. A mudança, caso seja confirmada, também impactará o Windows 11, que ficará sem grandes atualizações.

Os detalhes foram revelados por pessoas a par do assunto que não tiveram a identidade revelada. O site explica que a Microsoft pretende alterar o ciclo de atualizações do sistema operacional. Isto significa que a companhia possivelmente irá disponibilizar as novas gerações a cada três anos.

A alteração tende a entrar em vigor já no calendário do próximo Windows. Seria o caso do sucessor do Windows 11, que pode ser revelado ao público três anos após a estreia da geração atual. Vale lembrar que o software foi lançado pela Microsoft em 2021.

Este ciclo, no entanto, não é uma novidade. Antes do Windows 10, a Microsoft já disponibilizava as novas gerações a cada três anos. Não à toa, o Windows 7 foi anunciado em 2009 depois que o Windows Vista foi revelado em 2006. O mesmo aconteceu na transição para o Windows 8, em 2012.

A exceção ficou pelo Windows 10. Apresentado em 2015, o sistema operacional só ganhou o seu sucessor no ano passado. Ou seja, a Microsoft levou cerca de seis anos para revelar a nova geração do software.

Outra alteração fica pelas grandes alterações do sistema operacional. No ano passado, a Microsoft passou a disponibilizar os pacotes com várias novidades uma vez por ano, em vez de updates semestrais. Mas este modelo será alterado no futuro, caso os rumores revelados pelo Windows Central sejam confirmados.

O site também reportou que a empresa pretende aumentar a distribuição de novidades à versão mais recente do software. E essa mudança está relacionada ao “Moments”: um esforço da companhia para permitir a implementação de novos recursos ao longo do ano, a começar pelo ano que vem.

Ou seja, por um lado, o Windows 11 tende a ficar sem uma grande atualização em 2023. Por outro, a Microsoft não irá deixá-lo no escuro. Afinal, uma das apostas é de que os novos recursos sejam distribuídos até quatro vezes por ano.

Todavia, é importante ressaltar que os planos não foram confirmados pela Microsoft. Além disso, existe uma grande possibilidade de tudo isso ser descartado ou alterado até a sua aplicação.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia