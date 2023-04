Acontece Workshop de dança visa promoção de autoconhecimento através dos movimentos

Por Redação O Sul | 25 de abril de 2023

O objetivo da técnica é a busca pela compreensão de si mesmo, do outro e do universo. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Movimentos corporais livres aliados à reflexão. Essa é a essência do Transfordance, prática de dança terapêutica criada pela coreógrafa Cadica Costa. Um workshop para os interessados no novo estilo ocorreu nesse domingo (23), na Escola Cadica Danças e Ritmos, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre.

O objetivo da técnica é se expressar através dos movimentos, em busca da compreensão de si mesmo, do outro e do universo. “É motivação e incentivo à dança individual e pessoal de cada um”, afirmou Cadica, referindo-se às práticas que “ajudam na conexão com o verdadeiro ‘eu’ interior de cada ser em sua essência e a convivência e aceitação do outro”.

No dia 27 de abril, ocorrerá a formação da segunda turma, que terá formato on-line com algumas aulas presenciais ao longo de um ano. Quem desejar experimentar ou iniciar as aulas regulares, poderá comparecer ao espaço para conhecer o Transfordance, que é ministrado, todas as segundas-feiras, das 16h30 às 17h30. Mais informações pelo site www.cadica.com.br/transfordance.

2023-04-25