Por Redação O Sul | 26 de abril de 2023

O Pontal Shopping localiza-se na Zona Sul de Porto Alegre Foto: Alex Rocha/PMPA Foto: Alex Rocha/PMPA

Primeiro Life Center do Sul do Brasil, o Pontal Shopping foi inaugurado nesta quarta-feira (26). Para celebrar a entrega do empreendimento, até o dia 1º de maio serão realizados diversos eventos culturais gratuitos para o público.

Entre as atrações, está a instalação artística contemplativa e hipnotizante “The Dance of The Nature”, que representa a força dos elementos da natureza e ficará exposta no mall principal do shopping.

A música também está presente no roteiro cultural. Nos dias 26, 27 e 28, às 19h30min, acontece o “Musical Shine”, uma apresentação de música ao vivo com cantores e atores performáticos e intervenções aéreas. Nos dias seguintes, o saxofonista Gabie Boelter fará várias participações pelo empreendimento, tocando em horários alternados, além de outros artistas.

Criando uma atmosfera lúdica, nos dias 29 e e 1º de maio, será realizada a Aventura Pirata, na qual uma linda sereia e três piratas em um incrível navio invadirão os corredores do shopping presenteando as crianças, fazendo pinturas com glitter, tatuagens removíveis e convidando toda a família para momentos de muita diversão.

Haverá ainda a distribuição de chocolates, balões e pipoca gourmet. A partir desta quarta, também inauguram duas exposições de arte. A “Pontal Art Gallery”, em parceria com a produtora PaxArt, com trabalhos de 11 artistas emergentes e profissionais de diversas áreas, como arte urbana, design e ilustração, traz projetos inéditos e autorais.

Já na “Polaroides: Céu Azul de Porto Alegre”, o fotógrafo Nilton Santolin transforma seus registros fotográficos em ilustrações e faz da cidade sua musa inspiradora, a partir de uma viagem pelo grafismo da Capital gaúcha. O artista traz fotos quadradas, no “padrão Instagram”, em variação tonal das imagens, que capturam a atenção de quem vê.

Além das atrações no shopping, o Parque Pontal receberá as bandas “Los Compadres”, “Rola Stones” e “Izmalia”, nos dias 28, 29 e 30, respectivamente, sempre a partir das 17h.

