Xanddy, Durval e É o Tchan: Carnaval de Salvador invade os Estados Unidos

Por Redação O Sul | 29 de fevereiro de 2020

Harmonia do Samba, Durval Lelys e É o Tchan vão invadir os Estados Unidos para a segunda edição do Carna Bis. O evento acontecerá no dia 7 de março, às 19h, no Hard Rock Orlando, localizado nas estruturas do parque Universal Studios.

Inspirada nos ensaios de verão do Harmonia (A Melhor Segunda-Feira do Ano, em Salvador) a festa pretende dar um gostinho da folia brasileira para quem mora no exterior. “A ideia é matar a saudade da folia, reviver o verdadeiro clima da festa”, diz Xanddy.

Na primeira edição do evento, estiveram presentes Claudia Leitte, Léo Santana e Xand Avião. Três mil pessoas participaram da festa.

