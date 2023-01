Rio Grande do Sul Xangri-Lá anuncia mais de R$ 150 milhões em investimentos para revitalização da cidade

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2023

Durante a temporada de veraneio, a cidade recebe um público flutuante de mais de um milhão de pessoas. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O litoral norte gaúcho é composto por 23 municípios. Em pleno desenvolvimento econômico, Xangri-Lá é uma das cidades da região, contando com cerca de 17 mil habitantes. Contudo, durante a temporada de veraneio, recebe um público flutuante de mais de um milhão de pessoas.

Para lidar com essa demanda, a prefeitura se reorganiza constantemente em diversos segmentos, como saúde, educação e segurança, e recentemente anunciou investimentos de R$ 158 milhões em obras públicas a partir de 2023.

Dentro desse orçamento está previsto o monitoramento eletrônico da cidade, com mais de 600 câmeras; a construção de uma escola e policlínica 24 horas; pavimentação de ruas e a reforma de 25 guaritas para salva-vidas. O principal projeto é a revitalização de dez quilômetros da Avenida Paraguassu, no trecho entre Rainha do Mar e Capão da Canoa. A obra vai contar com novo asfaltamento, drenagem pluvial, ciclovia e paisagismo, totalizando um investimento de R$ 63 milhões.

“Vamos realizar projetos com dinheiro na mão e ideias de muitas pessoas. Nós ouvimos os moradores e os veranistas, por isso que eu acredito que tudo está dando certo”, destacou o prefeito Celso Bassani Barbosa. O início das construções está previsto para fevereiro. Além das iniciativas municipais, cerca de 16 condomínios também serão lançados em Xangri-Lá.

