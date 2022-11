Dicas de O Sul XI Femaçã será realizada em abril de 2023, em Veranópolis

7 de novembro de 2022

A nova corte da Femaçã é formada pela imperatriz Taís Munaretti e pelas princesas Gisele Rebelatto da Fonseca e Angélica Verruck Foto: Siderlei Ditadi/Femaçã A nova corte da Femaçã é formada pela imperatriz Taís Munaretti e pelas princesas Gisele Rebelatto da Fonseca e Angélica Verruck. (Foto: Siderlei Ditadi/Femaçã) Foto: Siderlei Ditadi/Femaçã

A XI Femaçã (Festa Nacional da Maçã e Feira Agroindustrial) será realizada de 14 a 16 e de 20 a 23 de abril de 2023, no Parque de Exposições José Bin, em Veranópolis.

A cidade é conhecida nacionalmente pelo pioneirismo no cultivo da fruta e pela longevidade de seus moradores. Na madrugada de domingo (06), foram escolhidas as soberanas da festa. Taís Munaretti foi eleita a imperatriz do evento. Também foram coroadas as princesas Angélica Verruck e Gisele Rebelatto da Fonseca.

O trio representará a festa pelos próximos quatros anos. “Carregarei esse título com muita competência, sabedoria e empatia. Será uma honra compartilhar essa trajetória, esse desafio, esse prazer ao lado das princesas Angélica e Gisele”, disse a nova imperatriz, de 28 anos.

“Ao longo da sua história, a Femaçã tornou-se vitrine de uma cidade que é reconhecida pela qualidade de vida, pela hospitalidade e pelo pioneirismo no cultivo da maçã”, destacou o presidente do evento, Vagner Cielo.

Shows nacionais

Durante a escolha das soberanas, também foram anunciados os shows nacionais que farão parte da programação da Femaçã. O evento contará com as apresentações de César Menotti & Fabiano e Alexandre Pires.

