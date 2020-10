Magazine Xuxa celebra celebra a defesa do Papa Francisco pela união civil na comunidade LGBTQIA+

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Apresentadora é uma grande apoiadora da causa. (Foto: Reprodução/Youtube)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Xuxa Meneghel celebrou, na tarde desta quarta-feira (21), uma ação de Papa Francisco que viralizou hoje após um documentário estreiar na Itália. O pontífice afirmou que apoia a proteção dos direitos de pessoas homossexuais firmarem uma união civil. Foi a primeira vez que Francisco falou de forma clara dos direitos da comunidade LGBTQIA+.

“Mais uma vez eu repito: a discriminação, o preconceito, julgamento regado de ódio não vem de Deus ou filhos de Deus e sim do homem que não conhece os ensinamentos ‘dele’, e esse papo de nós devemos amar o pecador é balela. Quem tem que julgar se você pecou ou não é Deus. Mais amor no coração e na vida das pessoas, ninguém tem o direito de falar em nome de Deus que AMAR alguém do mesmo sexo é pecado. Obrigada, Papa Francisco”, escreveu ela.

Na publicação, a loira compartilhou uma imagem com as aspas do Papa, sua imagem, e uma foto da bandeira do orgulho gay.”As pessoas homossexuais têm o direito de estar em uma família. Elas sãos filhas de Deus e têm direito a uma família. Ninguém deverá ser descartado ou infeliz por isso. O que precisamos criar é uma lei de união civil. Dessa forma, eles são legalmente contemplados. Eu defendi isso”, disse Francisco. –

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine