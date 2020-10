Magazine Bárbara Evans rebate críticas de que não trata bem a mãe

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2020

Bárbar compartilhou alguns vídeos em seu Instagram Stories e rebateu os comentários de que não teria paciência com a mãe. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Atualmente, Monique Evans estão passando uns dias com a filha Bárbara Evans na casa da modelo, que fica no interior de São Paulo.Nesta quarta-feira (21), Bárbara compartilhou alguns vídeos em seu Instagram Stories e rebateu os comentários de que não teria paciência com a mãe.

“O povo fala que eu não tenho paciência com você, que eu te trato mal”, disse ela.”Como assim?”, perguntou Monique.”Ah, não sei. Conversa com seus seguidores aí. Eles falam que eu não tenho paciência”, disse ela.

Para concluir, Bárbar afirmou que esse é apenas seu jeito.”Gente, tenho maior paciência do mundo, é o meu modo de falar mesmo. A gente vive de brincadeira. A gente vive a vida mais leve”, afirmou.

Depois da polêmica separação com Cacá Werneck, Monique Evans compartilhou um clique o lado da filha, Bárbara Evans e na legenda ela cutucou. “Isso é o que importa! O resto é resto…”, escreveu.Logo abaixo, nos comentário, Bárbara respondeu: “Ninguém nem imagina onde estávamos né? E estávamos ótimas. E não como falaram por aí. Te amo”, cravou.

