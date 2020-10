Magazine Fátima Bernardes festeja aniversário dos trigêmeos com vídeochamada

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Foi o primeiro aniversário que eles passaram separados. (Foto: Reprodução/ Instagram)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Fátima Bernardes fez homenagem aos filhos trigêmeos pelo aniversário de 23 anos deles em um post no Instagram nesta quarta-feira (21). Como Vinícius, um dos herdeiros, viajou para França por conta dos estudos, ela matou a saudade dele por vídeochamada. “Eles são bem diferentes. Que bom. Se complementam, me complementam. Chegaram há 23 anos pra deixar minha vida mais feliz. Não tenho nada que pedir, além de saúde pra eles, e muito que agradecer. Parabéns, meus amores”, escreveu a apresentadora.

Bia Bonemer também compartilhou uma foto com os irmãos e a mãe. Na legenda, ela contou que passar o aniversário sem o irmão é algo inédito. “Primeiro aniversário separados com direito a foto comercial de margarina”, legendou a jovem, cujos cliques fazem sucesso no Instagram. Livian Aragão, amiga da universitária, vibrou: “Parabéns, seus lindos”.

No programa desta terça (21), a jornalista mencionou o aniversário dos três herdeiros. “Quero mandar um beijo para os meus filhos que estão de aniversário. E, pela primeira vez, não estaremos todos juntos. As meninas estão no Brasil, e o menino estudando fora. Está muito diferente. Mas, de qualquer forma, é um dia de muita alegria. Muita felicidade em vê-los grandes”, contou a artista, que se emocionou com um depoimento recente de Vinícius na TV quando ela completou 58 anos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine