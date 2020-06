Magazine Xuxa comemora 30 anos do filme “Lua de Cristal” e compartilha fotos

Por Redação O Sul | 19 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







A apresentadora fazia par romântico com o humorista Sérgio Mallandro no longa-metragem. (Foto: Reprodução/Instagram)

“Lua de Cristal, que me faz sonhar, faz de mim estrela que eu já sei brilhar”. Toda criança que viveu o fim dos anos 1980 e início de 1990 cantou essa música da ‘rainha dos baixinhos’. Na quinta-feira, Xuxa Meneghel relembrou os 30 anos do filme Lua de Cristal.

A apresentadora fazia par romântico com o humorista Sérgio Mallandro no longa-metragem. A personagem principal, Maria da Graça, chega à cidade grande para morar com a tia e seus primos, mas eles atormentam a vida dela, fazendo-a trabalhar na casa onde moram, em um roteiro muito parecido com o do desenho Cinderela, da Disney. No meio do caminho pela busca do sonho de fazer aulas de canto, ela conhece Bob e os dois se apaixonam.

“TBT especial do filme que encantou gerações e que bateu recordes de bilheteria nos anos 90: ‘Lua da Cristal’!”, escreveu Xuxa no perfil oficial dela no Instagram.

Ela ainda pediu para que internautas escrevessem suas lembranças desse clássico, que completa 30 nesta semana. “Minha lembrança do filme é que combinei hoje uma sessão da tarde em que eu, aqui na Paraíba, e meus queridos amigos em Pernambuco e em São Paulo, demos play ao mesmo tempo e assistimos juntos”, escreveu uma fã.

Arrependimento

Xuxa concedeu uma entrevista sincerona à revista “Vogue” e revelou que se arrependeu de ter colocado implantes de silicone nos seios pouco tempo após o nascimento de Sasha. No papo, a

estrela ainda se abriu sobre qual cirurgia plástica ainda tem vontade de fazer, falou sobre como os comentários da internet a afetam e ponderou sobre seu futuro.

Logo no começo, Xuxa comentou sua decepção com o tamanho da prótese colocada em 2001. “Quando a Sasha tinha 3 anos, resolvi colocar prótese de silicone para ficar com o peito como estava quando eu amamentava e eu achei bonito”, relembrou a apresentadora. No entanto, os médicos também zeram mudanças em seu corpo sem consultá-la antes.

“Me fez muito mal, porque a pessoa colocou mais do que devia, tirou gordura e colocou em outro lugar e fez botox sem eu querer. Fiquei bastante decepcionada com o resultado. Foi uma loucura que fizeram comigo”, desabafou ela, acrescentando qual cirurgia já pensou em fazer.

“Tenho muita vontade de fazer plástica no pescoço, mas tenho medo do meu corpo rejeitar. A maior loucura seria mexer no meu rosto que eu ainda não mexi”, admitiu a loira.

Xuxa, então, confessou que às vezes fica mexida com o que lê quando busca seu nome no Google. “Nem sempre está ligado a coisas boas. Agora tem muito meu nome ligado a minha idade, a eu estar envelhecendo. Meu rosto, como eu estou, como eu me comporto… Quando eu procuro no Google quase sempre encontro assuntos ligados a alguma crítica”, apontou.

A apresentadora ainda contou que ficou tocada com um elogio bem inusitado que recebeu no passado. “Recebo elogios bons toda hora. Meus fãs, o Ju, minha filha, mas tem um que não sai da cabeça. Estava no avião fora do país dando de mamar pra Sasha e me lembro que estava bem cansada. Um homem chegou perto e disse que eu estava muito bonita, achei que foi bem interessante. Eu não estava montada, estava me sentido mal, cansada, e ele viu uma mulher bonita. Não sei quem era esse homem, mas gostei do elogio”, armou.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Magazine