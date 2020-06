Magazine O cantor Vitão desabafa sobre os ataques a Luísa Sonza e diz: “Muito triste”

Por Redação O Sul | 19 de junho de 2020

Vitão e Luísa Sonza lançaram recentemente o clipe “Flores”. (Foto: Reprodução/Instagram)

Uma semana após o lançamento do clipe “Flores”, Vitão quebrou o silêncio e falou sobre a quantidade de dislikes no vídeo (cerca de 4,2 milhões em um conteúdo com quase 38 milhões de visualizações) e lamentou os ataques à Luísa Sonza, sua parceira musical nesse trabalho. Para o músico, tudo isso reflete o machismo da sociedade brasileira, que não aceita que uma mulher recém-separada não possa fazer o que quiser.

Em entrevista ao Uol, Vitão lamentou o fato de muitas pessoas acreditarem que ele e Luísa Sonza se envolveram enquanto ela estava casada com Whindersson Nunes. O cantor classificou isso como mentira e disse que admira o trabalho do humorista.

“O motivo do nosso clipe ser o com mais dislikes da história do Brasil é algo que deixa claro como é o Brasil e o que as pessoas daqui pensam. Quem conhece a Luísa sabe que ela sofreu muitos ataques desde sempre. É sobre a questão da liberdade feminina de fazer o que quiser. As pessoas daqui têm uma mente bizarramente atrasada. A quantidade de xingamentos destinados a Luísa é muito triste”, afirmou o músico.

“Está relacionado ao fato de ela ter sido uma mulher casada com outro artista brasileiro, um cara que eu admiro muito, se separado e feito um clipe sensual com outro artista. Não é o primeiro clipe com teor sexual no Brasil. Mas por ser uma mulher recém-divorciada, acham que ela deve respeito ao ex-marido. Inventam que ela traiu o marido dela comigo”, completou o cantor.

Apontado como suposto affair de Luísa Sonza, Vitão afirmou que a cantora está bem e busca minimizar os ataques. O músico, por sua vez, comentou que, quando ele terminou um relacionamento e, logo em seguida, fez um clipe sensual com Anitta, a reação foi totalmente diferente.

“O que aconteceu comigo e com a Anitta no clipe foi a mesma coisa que aconteceu comigo e com a Luísa. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento e fiz o clipe sensual com a Anitta. Todo mundo me aplaudiu. Sou homem e ninguém ligou. Eu vivi na pele esse outro extremo da questão”, lamentou.

