Por Redação O Sul | 19 de junho de 2020

Cris Vianna arrancou elogios na web. Foto: Reprodução/Instagram Cris Vianna arrancou elogios na web. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Cris Vianna presenteou seus seguidores do Instagram na tarde desta sexta-feira (19) ao compartilhar um clique em que aparece superdecotada. Aos 43 anos de idade, a atriz posou com look preto e deixou a boa forma em evidência.

“Sexto! Em casa”, escreveu na legenda que acompanhou o registro.

Nos comentários, os fãs, como de costume, fizeram questão de tecer muitos elogios para ela. “Deusa do Verão”, exaltou uma. “Belíssima mulher”, pontuou outro. “Casa comigo?”, questionou um terceiro.

Em post recente, Cris Vianna tirou o fôlego do internautas após relembrar um clique antigo em uma praia de Fortaleza, no Ceará. Com um lenço cobrindo o cabelo, a atriz posou sentada na areia e deixou o corpão à mostra.

