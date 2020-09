Magazine Xuxa posta homenagem em aniversário de Junno Andrade, dizendo: “Te amo”

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2020

A apresentadora Xuxa usou seu Instagram para publicar uma homenagem a Junno Andrade. (Foto: Reprodução/Instagram)

A apresentadora Xuxa usou seu Instagram para publicar uma homenagem ao seu companheiro, Junno Andrade, que completou 57 anos de idade no último dia 11.

“Amo quando você dorme no meu colo, quando você simplesmente está do meu lado, amo seu cheiro, sua voz”, escreveu. Em outro momento, comentou: “Obrigada por me aceitar com meus traumas, medos… Te amo, meu virginiano gostoso, posso te provar se você me der mais 40 anos do seu lado.”

Nas fotos postadas pela apresentadora, o casal aparece em praias e usando camisetas em prol do veganismo.

Confira abaixo a postagem de Xuxa:

“11 de setembro de 1963 … nasceu vc pra me fazer feliz. Junno TE AMO TE AMO TE AMO TE AMO. Amo quando vc dorme no meu colo, quando vc simplesmente ESTA do meu lado , amo seu cheiro, sua voz, antes minha historia começava com era uma vez… mas não tinha o viveram felizes para sempre, alias eu nem acreditava que podia existir isso… Deus me ama muito, tenho certeza quando vejo tudo que tenho na minha vida profissão, mãe, filha, saúde … e VC. Bgda por me aceitar com meus traumas , medos … te amo meu virginiano gostoso, posso te provar se vc me der mais 40 anos do seu lado”, disse ela

