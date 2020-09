Magazine Will Smith quebra dentes e posta foto

13 de setembro de 2020

O incidente ocorreu enquanto o ator jogava golfe com o amigo e cantor Jason Terulo. (Foto: Reprodução/Instagram)

Will Smith chocou os fãs no final do mês passado ao publicar uma foto com os dentes quebrados. Segundo o próprio ator, o incidente ocorreu enquanto ele jogava golfe com o amigo e cantor Jason Terulo. “Tenho que parar de convidar Jason Derulo”, brincou Smith na legenda da foto do Instagram.

Esse tipo de situação não é tão incomum e pode gerar transtornos. O que fazer quando um dente quebra?

Assim como Will Smith, se você tem um dente quebrado a orientação é procurar um atendimento profissional o mais rápido possível, pois somente um dentista é capaz de identificar o tipo de fratura e o tratamento mais adequado.

Se você conseguiu guardar o pedaço de dente fraturado, leve-o com água corrente e sabão e guarde-o em um copo de vidro com solução fisiológica. Nunca tente recolocar o dente por conta própria, pois isso pode piorar a fratura.

Além disso, é fundamental higienizar a área fraturada com água para remover o excesso de sangue e sujeiras. Faça um bochecho com enxaguante bucal e não use escova de dentes na região. Quanto antes procurar um dentista, melhor.

