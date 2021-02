Acontece Yamaha lança nova loja em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2021

Inauguração da nova loja será dia 03 de março. (Foto: Divulgação)

Para os apaixonados por duas rodas aqui vai uma boa notícia. A Yamaha vai inaugurar uma nova loja em Porto Alegre. A partir do dia 03 de março os motociclistas vão poder conhecer o novo espaço da marca, na Avenida Sertório, número 5825.

“Essa nova loja já inicia dentro do novo padrão global da marca Yamaha porque nem todas as concessionárias atuais estão nesse padrão novo de identidade visual, de layout e de arranjo e organização”, destacou o Gerente Geral da Yamaha Edisa, Jaime Nazário.

Com uma área de 500 m², a nova estrutura vai operar com vendas de motos novas e usadas, boutiques de roupas e acessórios, venda de peças e assistência técnica com mecânicos treinados na fábrica, utilizando equipamentos apropriado. A Yamaha vai prestar ainda, serviços para clientes e usuários de motocicletas de outras marcas. A nova loja vai funcionar de segunda à sexta-feira, das 8h30 às 18h, sem fechar ao meio-dia. Já no sábado, a concessionária ficará aberta das 8h30 às 12h30.

Apesar do cenário de crise mundial, a empresa está mostrando capacidade de superação e adaptação frente as dificuldades surgidas em razão da pandemia da Covid-19. Com a nova aquisição, foram gerados 15 empregos de forma direta e mais de 30 de forma indireta. “A gente passou um ano difícil, o mundo inteiro. Mesmo assim, a gente não demitiu ninguém em virtude da pandemia. A gente está abrindo um novo negócio, momento de orgulho. Estamos muito contentes de estar expandindo o nosso negócio nesse ramo, ainda mais com a Yamaha que é uma marca respeitada no mercado”, comentou o Diretor da Yamaha, Igor Galina.

Yamaha e Triumph

O novo espaço da Yamaha será a terceira concessionária do Grupo Edisa, no qual já possui uma loja em Florianópolis da marca Triumph e uma em Porto Alegre, onde opera há 4 anos. “O Grupo Edisa com a união de ação por meio das duas marcas ele vai passar a contemplar todo o público motociclista, desde o iniciante, desde a moto de menor cilindrada até a moto top de linha. Nós vamos oferecer motos na casa de R$ 10 mil a casa superior de R$ 100 mil. Toda a gama de motociclistas o cliente vai encontrar no Grupo Edisa”, afirmou Nazário.

As duas lojas, a Yamaha e a Triumph, ficarão uma ao lado da outra, facilitando o atendimento e conexão das marcas com os clientes. Além disso, uma única equipe de gestão atuará para o Grupo Edisa. “Os clientes vão poder interagir com as duas marcas e com a mesma equipe”, revelou o Gerente Geral da Yamaha Edisa.

Medidas de segurança adotadas

Atenta aos protocolos sanitários, a Yamaha adotou medidas para garantir a segurança e tranquilidade dos clientes e funcionários:

Álcool gel na entrada;

Controle de acesso para evitar aglomerações;

Máscaras para todos os funcionários.

Horário de funcionamento

Segunda à Sexta – 8h30 às 18h

Sábado – 8h30 às 12h30

