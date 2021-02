Acontece Heinze destina R$ 8 milhões para pavimentação da rodovia Transaçoriana

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2021

(Foto: Roque de Sá/Agência Senado)

O senador Luis Carlos Heinze (PP/RS) foi recebido com festa pela comunidade de Capela de Santana na manhã̃ desta sexta-feira (5). Heinze destaca que está empenhado em resolver os problemas de infraestrutura do Rio Grande do Sul para alavancar o desenvolvimento econômico das regiões. “Neste sentido, destinei R$ 8 milhões para a pavimentação da rodovia Transaçoriana, sendo R$ 4 milhões para Capela de Santana e R$ 4 milhões para Portão. Recursos extras que consegui com o governo Bolsonaro, pelo Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR”, destacou o parlamentar em sua fala no município.

O recurso está priorizado no MDR e com os planos de trabalhos aprovados. Segundo a assessoria do ministério, o próximo passo é o empenho do recurso e a assinatura do contrato de repasse com a Caixa Econômica Federal, além da apresentação dos projetos de engenharia para após as aprovações ocorrerem os processos licitatórios das obras.

Heinze lembra que a região possui um grande potencial agrícola e a pavimentação vai facilitar o escoamento da produção e atrair investimentos na agricultura, avicultura, suinocultura, além de facilitar a instalação de importantes empresas, tanto no setor metal-mecânico, como no de alimentos. “A estrada está inserida entre a RS/240 e a BR/386, favorecendo o fluxo de veículos como via alternativa, para quem utiliza a BR/116, entre o trecho da Scharlau – São Leopoldo – até Porto Alegre”, completa o senador.

Com a obra será possível trafegar desde Capela de Santana ou Portão, passando no segmento entre Nova Santa Rita, na BR/448, e na Estrada do Parque, pela BR 386.

Heinze concluiu sua participação no ato simbólico, realizado em Capela de Santana, agradecendo o reconhecimento da comunidade, com uma saudação especial ao prefeito, Alfredo Machado e também ao chefe do Executivo de Portão, Kiko Hoff, além dos vereadores dos dois municípios, em especial a bancada do Progressistas pela grande carreata que fizeram para marcar esta nova fase que se inicia.

