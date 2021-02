Acontece Campanha Troco Amigo da Panvel arrecadou mais de R$ 2,6 milhões para hospitais do RS, SC e PR

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2021

As primeiras entregas ocorrem esta semana a duas instituições de Porto Alegre. (Foto: Divulgação/ Panvel Farmácias)

O Programa Troco Amigo da Panvel Farmácias vai beneficiar mais de 91 hospitais do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A iniciativa arrecadou no último ano, o total de R$ 2.653.445,35, superando em 40% o valor de 2019. Também em 2020, para ajudar no combate ao novo coronavírus, a rede lançou uma edição especial da campanha, o Troco Amigo – Covid 19, com doações pela internet e que contou com o repasse imediato de R$ 1 milhão feito pela própria empresa.

As primeiras entregas ocorrem esta semana a duas instituições de Porto Alegre. Nesta terça-feira (09), às 8h, a doação será para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) e na quarta-feira (10), às 11h30, à Santa Casa de Misericórdia receberá o repasse. As ações contarão com representantes das diretorias dos hospitais e da Panvel, como o presidente executivo do Grupo Dimed, Julio Mottin Neto.

Com as doações, as instituições poderão realizar melhorias, reformas, aquisições de novos equipamentos e outras benfeitorias. O recurso arrecadado por meio do Troco Amigo Covid-19 já foi distribuído no ano passado para hospitais que estão na linha de frente no combate à pandemia.

