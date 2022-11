Economia Yaris hatch é o carro mais alugado no KINTO Share na Região Sul

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Cliente pode alugar um carro por horas, dias e até um mês Foto: Reprodução de vídeo Cliente pode alugar um carro por horas, dias e até um mês. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A KINTO, empresa de mobilidade da Toyota, atua há pouco mais de dois anos no mercado brasileiro. No KINTO Share, de aluguel/compartilhamento de veículos Toyota e Lexus, a Região Sul do País já registra alta de 35,3% (de janeiro a outubro deste ano) em relação ao mesmo período do ano passado, sendo o Yaris hatch, versão XLS, o modelo mais alugado.

Nesse serviço, o cliente pode alugar um carro por horas, dias e até um mês, por meio do aplicativo KINTO Share Latam, incluindo seguro, suporte 24 horas todos os dias da semana, além de assistência em viagem e manutenção.

Outro serviço oferecido é o KINTO One Fleet, de gestão de frotas corporativas. Somente na Região Sul, já são quase 300 modelos utilizados por empresas, sendo a Hilux a mais procurada. Há a possibilidade de customização de veículos para atender às mais variadas necessidades dos clientes/empresas.

“Olhamos a Região Sul como uma parte importante de nossa estratégia. Além do aumento exponencial no serviço KINTO Share, queremos ser os parceiros ideais de negócios das empresas da região com o nosso serviço One Fleet de gestão de frotas. Nosso portfólio ainda conta com o KINTO One Personal, que segue em crescimento na região”, comenta Roger Armellini, diretor de Mobilidade da Toyota do Brasil.

Para 2023, a KINTO planeja dobrar o número de carros nas praças por todo o Brasil. Atualmente, a empresa conta com uma frota de 6.500 veículos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia