Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2022

Ainda em fase experimental, recurso para fazer downloads inteligentes do YouTube Premium está disponível para poucos usuários. (Foto: Reprodução)

O Google está preparando uma forma mais prática para baixar vídeos novos do YouTube. Similar à Netflix, o novo recurso para assinantes Premium faz downloads inteligentes e automáticos de conteúdos para que você possa assistí-los a qualquer momento, mesmo quando não tiver conexão com a internet. A ferramenta, no entanto, ainda está em fase de testes e limitada a um pequeno grupo de usuários.

A novidade foi revelada pelo 9to5Google. Conhecido como “Smart downloads” (downloads inteligentes, em tradução livre), a função é capaz de guardar vídeos automaticamente quando o celular está em uma rede Wi-Fi. Depois, é possível reproduzi-los pela página de downloads dentro da biblioteca do app.

Ao todo, a ferramenta baixa vinte vídeos por semana. A seleção é realizada pelo algoritmo da plataforma possivelmente com base no histórico de reproduções. Além disso, a descrição da função informa que, caso o smartphone não tenha espaço disponível, o usuário será notificado para “dar passos extras” para utilizá-la.

Se você é assinante da Netflix, talvez o recurso (e o nome) não seja tão estranho. Isto porque a plataforma de streaming oferece uma função parecida que faz a transferência automática de sugestões e de episódios de séries seguintes pelo celular. “Os downloads só serão feitos quando você estiver em uma rede Wi-Fi”, informam.

O “Smart downloads” do YouTube, porém, está bem restrito neste momento. O site informa que somente assinantes Premium da Europa podem utilizá-lo neste momento. Além disso, é preciso ter a versão mais recente do sistema operacional do Google instalada: Android 12. Por fim, o período de testes vai durar até 14 de fevereiro.

Não há previsão de lançamento da novidade do YouTube Premium.

