O YouTube anunciou nesta terça-feira (12) que suspendeu o canal de Donald Trump por violar as políticas de incitação à violência após o ataque da semana passada ao Capitólio dos EUA por partidários do presidente.

O canal de Trump fica impedido de enviar novos vídeos ou fazer transmissões ao vivo por no mínimo sete dias, que podem ser prorrogados, segundo comunicado do YouTube. A empresa também desativou indefinidamente os comentários nos vídeos do canal.

As plataformas online e as empresas de mídia social tem tomado medidas contra aqueles que encorajaram ou se envolveram na violência em Washington no último dia 6 de janeiro.

O Twitter, por exemplo, já baniu a conta do presidente americano permanentemente. Já o Facebook e Instagram suspenderam as contas de Trump até a posse de Joe Biden, marcada para o dia 20 de janeiro.

A suspensão ocorreu após comentários que ele fez em uma entrevista coletiva, que foi transmitida na plataforma na manhã de terça-feira. A ação do Youtube contra o presidente ocorre depois que grupos de direitos civis dos EUA disseram à Reuters que estavam prontos para organizar um boicote publicitário contra a empresa se ela não suspendesse o canal de Trump.

Apoiadores de Trump invadiram o Capitólio dos EUA na quarta-feira (06), tentando impedir a certificação pelo Congresso da vitória eleitoral do presidente eleito Joe Biden. Trump, que questionou a validade da vitória de Biden sem apresentar provas, inicialmente elogiou seus apoiadores, mas depois condenou a violência.

Os políticos foram forçados a fugir quando o prédio foi cercado por manifestantes que sobrecarregaram as forças de segurança. Cinco pessoas morreram no ataque, incluindo um policial do Capitólio, e mais de 90 foram presos.

