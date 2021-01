Economia BNDES diz que vai cobrar Ford após investimento de R$ 335 milhões

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2021

Empréstimos visam a manutenção do emprego, o desenvolvimento de veículos e o fortalecimento da engenharia nacional Foto: Miguel Ângelo/CNI Empréstimos visam a manutenção do emprego, o desenvolvimento de veículos e o fortalecimento da engenharia nacional. (Foto: Miguel Ângelo/CNI) Foto: Miguel Ângelo/CNI

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) afirma que cobrou um posicionamento da Ford pelo anúncio de fechar as três fábricas que ainda mantinha no Brasil. De acordo com o banco de fomento, a montadora recebeu um investimento de R$ 335 milhões em 2014 e 2017.

“Eles tiveram como objeto projetos destinados ao desenvolvimento de novos produtos da companhia no Brasil, para o fortalecimento da engenharia nacional. Esses contratos dispõem de cláusulas-padrão que visam à manutenção do emprego durante a implementação do projeto, que já ocorreu”, afirma o BNDES. Os financiamentos e já passaram da metade do prazo total e são quitados em dia pela Ford.

O banco de fomento destaca também que tem outros 30 contratos de financiamento indiretos no valor de R$ 54,2 milhões. Agora, o BNDES diz que aguardar “respostas para avaliar os impactos da decisão da companhia sobre os financiamentos diretos ainda em curso”.

Na segunda-feira (11), a montadora norte-americana anunciou o fechamento das unidades que mantinha nas cidades de Camaçari (BA), Horizonte (CE) e Taubaté (SP). Sindicatos estimam que a decisão vai afetar cerca de 50 mil empregos diretos e indiretos no Brasil.

