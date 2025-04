Política O youtuber e influenciador Felipe Neto mentiu sobre sua pré-candidatura à Presidência da República em 2026

Por Redação O Sul | 5 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











Influenciador afirmou em novo vídeo que objetivo era chamar atenção à literatura. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O youtuber e empresário Felipe Neto publicou na última sexta-feira (4) um novo vídeo em suas redes sociais no qual nega ter a intenção de se candidatar à Presidência da República, o que havia anunciado um dia antes. O influenciador explicou que se tratava de uma ação de marketing para divulgar uma plataforma de audiobook.

“É óbvio que eu não vou me candidatar a coisa alguma. E eu espero, do fundo do coração, que vocês não tenham acreditado. O que eu queria era chamar a sua atenção. Tudo que eu falei naquele vídeo é oposto do que eu acredito. Foram falas autoritárias que eu fiz de propósito e, se você gostou, talvez você precise ler um pouco mais”, disse o empresário.

Felipe Neto ainda usou o post de publicidade para contar que fez suas falas inspiradas no livro 1984, do escritor inglês George Orwell, e afirmou que um de seus principais objetivos é incentivar a leitura. Ele também negou qualquer intenção de lançar uma nova rede social para monitorar os usuários, o que, segundo ele, “já acontece”.

“A literatura é a maior arma que uma sociedade tem para enfrentar qualquer tipo de autoritarismo. Os livros têm o poder de transformar esse País com certeza para melhor”, destacou.

O influenciador havia afirmado, em um primeiro vídeo divulgado nas redes na quinta-feira (3), que estava se lançando pré-candidato e que criaria uma rede social para montar sua plataforma de campanha.

“Nunca foi sobre eu me colocar nos assunto, mas como eu me colocaria. Após esse período de profunda reflexão e estudos documentados no meu diário, que me acompanha desde o começo dessa jornada, eu anuncio a minha pré-candidatura à Presidência da República”, disse o influenciador, que no dia seguinte sinalizou ter feito, na verdade, uma ação de marketing.

Na mesma postagem, Felipe Neto justificou sua decisão em sua capacidade de “domínio da informação” e em seu anseio de ser o “guardião da verdade”. Ele dizia ainda que construiu um “legado financeiro e na comunicação” que já “alimenta o estômago e o ego”, mas que sentia que, mesmo sendo de fora da política, sabia usar as redes sociais.

“Por que não usar a dependência das redes a favor do povo? Estou lançando uma nova rede social, que é uma espécie de laboratório, onde cada cidadão, enquanto interage com os conteúdos, cede voluntariamente informações para que nós possamos saber as reais preferências e necessidades do povo brasileiro”, disse o youtuber no primeiro vídeo.

Neto, que possui mais de 47,2 milhões de inscritos, chegou a afirmar que sua rede social, chamada “Nova Fala”, permitiria “criar uma forma de governo neutra, sem qualquer ideologia”. (Com informações do jornal O Estado de S. Paulo)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/youtuber-e-influenciador-felipe-neto-mentiu-sobre-sua-candidatura-a-presidencia-da-republica-em-2026/

O youtuber e influenciador Felipe Neto mentiu sobre sua pré-candidatura à Presidência da República em 2026

2025-04-05