Magazine Youtuber sul-coreano morre aos 32 anos após suspeitas de coronavírus

Por Redação O Sul | 20 de março de 2020

Lee Chi Hoon tinha problemas linfáticos e estava internado há dias Foto: Instagram/@hoonchichi Lee Chi Hoon tinha problemas linfáticos e estava internado há dias. (Foto: Instagram/@hoonchichi) Foto: Instagram/@hoonchichi

O influenciador sul-coreano Lee Chi Hoon, 32, morreu na quinta-feira (19) após apresentar sintomas semelhantes ao da Covid-19, como febre alta e fadiga.

Conhecido por participar dos programas de televisão “Ulzzang Generation”, ”Flower boy corporation”, e atuar na websérie “Sadist Lover” como Nathan Lance Mariano, Hoon tinha problemas linfáticos e estava internado na UTI há alguns dias.

De acordo com o site All K-Pop, o youtuber teve sintomas de coronavírus e estava suspeitando de ter sido infectado. Ele chegou a ser testado para o vírus mas os primeiros testes deram negativo. O novo coronavírus já matou 75 pessoas no país, segundo a imprensa coreana.

Em sua conta do Instagram, Hoon comentou sobre os seus problemas de saúde e também citou sobre o vírus. ”Eu visitei o hospital há dois dias por conta da minha inflamação linfática, mas hoje eu estou sofrendo de dores no corpo muito fortes. Eu espero que não seja o coronavírus. Eu não tenho força para segurar um mouse, então estou escrevendo esta mensagem no celular”, escreveu em um dos seus posts.

Nas redes sociais alguns internautas lamentam a morte do influenciador. “Não posso acreditar que não terá atualizações nessa conta”, escreveu uma fã sobre a página do Instagram de Hoon.

“Espero que você saiba que, embora não o tenhamos, você ainda o tem. Estamos todos do seu lado e você está em todas as nossas memórias. Mas, mesmo com as coisas boas, ainda sentiremos sua falta”, escreveu outra admiradora. O funeral de Lee Chi Hoon irá ser realizado na próxima segunda-feira (23), em Seul, na Coreia do Sul. A confirmação sobre a causa da morte ainda não foi divulgada.

