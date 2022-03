Esporte Ypiranga vence o Brasil de Pelotas por 3 a 1 e está na final do Campeonato Gaúcho

Por Redação O Sul | 23 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











O placar de 3 a 1 foi construído graças aos gols de Erick, duas vezes, e Hugo Almeida para o Canarinho. Foto: Reprodução/ Instagram Ypiranga O placar de 3 a 1 foi construído graças aos gols de Erick, duas vezes, e Hugo Almeida para o Canarinho. (Foto: Reprodução/ Instagram Ypiranga) Foto: Reprodução/ Instagram Ypiranga

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O primeiro time classificado para a final do Gauchão 2022 é o Ypiranga. O Canarinho venceu o Brasil de Pelotas por 3 a 1, na noite desta quarta-feira (23), e garantiu a vaga na decisão por 3 a 2 no placar agregado.

A vitória foi construída pelos gols de Erick, duas vezes, e Hugo Almeida para o Canarinho, com o goleiro Édson defendendo pênalti já nos acréscimos. Luizinho foi quem balançou as redes pelo Xavante. O clube de Erechim fez uma grande partida no Colosso na Lagoa.

O Canarinho espera seu rival na decisão. Grêmio e Inter se enfrentam na Arena. Se o Tricolor for derrotado por 2 a 0, a decisão vai para Erechim. Em caso de virada Colorada, a decisão será com o primeiro jogo em Porto Alegre e o segundo no interior.

Ficha técnica

Ypiranga: Edson; Gedeílson; C. Alexandre, Bruno Bispo e Diego Porfirio; Lorrane e Lucas Falcão (Marcão), Marcelinho (John Lennon), Matheus Santos, Erick (Vitinho); Hugo Almeida (Jefferson). Técnico: Luizinho Vieira

Brasil de Pelotas: Marcelo; Marcelinho, Fernando, Helersone e Gabriel Araújo (Henrique Ávila); Luiz Meneses (Léo Ferraz), Karl (Ruan), Luizinho, Marllon, Paulo Victor (Joanderson), Thiago Santos (Bruno Paulo). Técnico: Jerson Testoni

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte