O Inter apresentou, nessa segunda-feira (10), Yuri Alberto, seu mais novo reforço para o ataque colorado. O atleta tem 19 anos e estava no Santos. O jovem, que usará a camisa de número 11, firmou contrato com o Colorado por cinco anos, e o Inter possui 75% dos direitos econômicos do jogador.

Alessandro Barcellos, vice de futebol do Inter, considerou a contratação como um investimento para o futuro: “Nós entendemos que estamos contribuindo para um clube forte. É um investimento importante que o Clube faz. Que trabalha olhando o presente, visando conquistar títulos, mas também visando o futuro”.

Yuri chegou a Porto Alegre após uma longa negociação, de idas e vindas, entre a diretoria colorada e o Peixe. Ele disse que acompanhou as movimentações do Inter para trazê-lo, e isso o motivou ainda mais: “O esforço do Inter serviu como motivação sim. Fiquei um pouco ansioso, mas deixei nas mãos do meu empresário e procurei me preparar”.

O jogador contou que já vinha acompanhando alguns jogos do Inter e torcendo pela nova equipe, e , inclusive, se juntou à torcida colorada no Grenal da final do returno do Campeonato Gaúcho. “Tenho acompanhado os últimos jogos do Inter. Inclusive contra o Grêmio. Fiquei muito nervoso e ansioso. Mas não vejo a hora de ter o meu momento de usar a camisa do Inter”, destacou o atacante.

Por fim, o jovem contou que se sentiu muito bem recebido pela torcida do Inter: “Fico muito feliz com o que a torcida me manda nas redes sociais. Me motiva muito. Estou muito feliz de vestir a camisa do Internacional”.

Yuri já teve seu nome registrado no boletim informativo diário (BID) da CBF, e estará disponível para a partida dessa quinta (13), contra o Santos, no Beira-Rio, pela segunda rodada do Brasileirão.