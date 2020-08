Por Redação Rádio Grenal | 10 de agosto de 2020

Ele vem se destacando no elenco comandado por Eduardo Coudet. Às vezes como zagueiro, às vezes como primeiro volante, Zé Gabriel foi conquistando seu espaço na equipe colorada. O atleta conversou com a equipe da Rádio Grenalnesta segunda-feira (10), em entrevista exclusiva, e falou um mais sobre a fase que vive e a equipe de Chacho.

O zagueiro participou da vitória em cima do Coritiba, na estreia do Inter no Campeonato Brasileiro: “Feliz pela vitória. A gente sabia do jejum que o Inter tinha e conseguimos quebrar o tabu. Independente da função, acho que o mais importante foi ajudar o grupo”.

Com 21 anos, o zagueiro, que está no Inter desde 2012, conta como é o contato de Eduardo Coudet com os mais jovens: “Eles tomam muito cuidado conosco. A nível de pressão, o que vem de fora. A gente tem trabalhado bastante com as pessoas mais experientes do grupo, pra que quando a oportunidade surgir, estarmos preparados, mas claro, sem queimar etapas”.

“Como zagueiro, o Coudet pede boa saída de bola. Troca de passes rápidos pra quebrar a linha do adversário. É por isso que ele tem me usado ali. Como primeiro volante pede mais consistência na marcação. Eu tenho essa facilidade nos encaixes”, explicou o atleta sobre a sua versatilidade em campo.

Questionado sobre a chegada do zagueiro Lucas Ribeiro, nova contração colorada, que pode ocupar o seu espaço no elenco, Zé Gabriel disse que um novo nome para a posição não o preocupa, pois sabe que todos terão oportunidade para ajudar durante o ano: “O nosso novo reforço vai chegar para somar. Temos uma grande sequência de jogos pela frente. Meu primeiro pensamento é ajudar o grupo. Tenho que estar pronto para as oportunidades”.

* Por supervisão de: Marjana Vargas