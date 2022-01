Futebol Zagueiro brasileiro desponta no Campeonato de Portugal e desperta interesse de grandes clubes

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2022

Guilherme Silva em atuação pelo Vianense, de Portugal. (Foto: Divulgação/Vianense)

O Campeonato de Portugal segue a todo vapor após as primeiras 14 jornadas. Atualmente com 19 pontos conquistados, a equipe Vianense ocupa a 5ª colocação do grupo A e segue viva em busca de uma vaga aos play-offs. Campeonato formado por seis grupos com dez times cada, ganham vagas aos play-offs os primeiros dois times de cada grupo, os 8 times restantes entram para um outro campeonato, que define as equipes rebaixadas. Dentre as 12 equipes “promovidas” aos play-offs, duas sobem para Liga 3 de Portugal.

Além de um campeonato muito acirrado e com bastante competitividade, o Campeonato de Portugal descobre grandes atletas durante o período em que acontece. Uma das boas novidades no Campeonato é o zagueiro brasileiro Guilherme Silva, jovem com apenas 21 anos, zagueiro canhoto, que vem se destacando na parte defensiva e mostrando bom apoio na bola aérea ofensiva, o central brasileiro recebeu sondagens de quatro clubes da Primeira Liga de Portugal, um clube de porte “médio” da Ligue 1, na França, e um time da Série A do Campeonato Brasileiro.

Minutos de jogo

Titular em todos os 14 jogos da equipe Vianense, Guilherme Silva já soma 1.115 minutos de jogo no Campeonato de Portugal desta época, além de dois jogos pela Taça de Portugal. Guilherme já soma, na metade da época, 1.335 minutos de jogo.

“Deixo o meu futuro nas mãos dos meus staffs, mas sem sombra de dúvidas sonho grande na minha carreira. Quero seguir trabalhando firme e que os elogios, olhares de outras equipes, sejam um combustível para aprimorar cada vez mais. Eu sonho em atuar nos grandes campeonatos como Champions, Copa do Mundo, sou sonhador e sempre serei”, afirmou o central brasileiro.

Ainda não há definição sobre o futuro do zagueiro Guilherme Silva. Com passe vinculado ao Atlético Joseense, de São Paulo, e com passagens por Ceará e clubes no futebol português, a mudança de ares ao Guilherme está bem próxima e o futuro do atleta deverá ser definido nos próximos dias. As informações são do site Lance.

