Futebol Messi treina e deve voltar à posição de titular no PSG na próxima semana

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2022

Recuperado da covid-19, o argentino Lionel Messi está próximo de voltar a fazer uma partida como titular do Paris Saint-Germain. (Foto: Reprodução)

Recuperado da covid-19, o argentino Lionel Messi está próximo de voltar a fazer uma partida como titular do Paris Saint-Germain. Fora das primeiras partidas do ano no clube francês, o meia jogou apenas os últimos minutos do jogo contra o Reims, vencido pelos parisienses por 4 a 0.

Messi foi visto nos treinamentos desta quarta do PSG, que visa o próximo duelo, contra o Nice, na segunda-feira, pela Copa da França. A última partida completa do argentino pelo clube francês foi no dia 22 de dezembro, no empate em 1 a 1 com o Lorient, pela Ligue One.

Até aqui, Messi já acumula 30 partidas pelo PSG, com seis gols marcados e cinco assistências concedidas. Atual bicampeão da Copa da França, o Paris Saint-Germain também se prepara para o duelo contra o Real Madrid, no dia 15 de fevereiro, pelas oitavas de final da Champions League.

Jogo contra o Reims

O Paris Saint-Germain venceu o Reims no domingo (23), por 4 a 0, pelo Campeonato Francês. Os parisienses iniciaram mal a partida. A equipe de Mauricio Pochettino tinha uma alta posse de bola, mas sem levar perigo ao gol adversário. Aos poucos, o Reims passou a gostar da partida e a subir sua marcação.

A primeira boa oportunidade foi dos visitantes. Mbuku tabelou com Ekitike e finalizou ao gol, mas Navas defendeu em dois tempos.

Mesmo em um momento ruim na partida, o PSG abriu o placar com Verrati, já no final da etapa inicial. O italiano aproveitou o rebote após chute de Icardi e bateu forte no canto esquerdo.

No segundo tempo, o Reims parecia ter sentido o gol sofrido aos 43 minutos da primeira etapa e pouco agrediu o time da casa, que passou a dominar a partida.

Aos 16 minutos, a equipe ampliou o marcador com o espanhol Sergio Ramos. Após a cobrança de escanteio, o defensor pegou a sobra na pequena área e empurrou para o fundo das redes. Logo depois do gol, o argentino Lionel Messi entrou em campo substituindo seu compatriota Di María.

Apenas quatro minutos depois, Verrati recebeu um passe preciso de Messi, conduziu e bateu cruzado, contando com dois desvios, para anotar o terceiro do PSG, sendo o segundo do meio-campista na partida.

O Paris Saint-Germain seguiu criando chances e marcou o quarto aos 28 minutos. O francês Kylian Mbappé arrancou pelo lado esquerdo e serviu Danilo Pereira. O português chutou de fora da área e a bola desviou em Faes antes de balançar as redes.

Com o triunfo já definido, o clube de Paris ainda teve um gol anulado aos 43. Icardi recebeu cruzamento e cabeceou para o gol, mas a bola bateu em sua mão, invalidando o tento. As informações são do site Lance e da Gazeta Esportiva.

