Futebol Zagueiro da Sérvia pede “coragem” contra o Brasil na Copa do Mundo

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2022

Duelo de estreia contra a Seleção Brasileira acontece na próxima quinta (24). (Foto: Arquivo/O Sul)

Apontada por muitos analistas como candidata a ser segunda colocada no grupo do Brasil na Copa do Mundo do Catar, a seleção da Sérvia chegou ao país neste sábado (19).

E o técnico Dragan Stojkovic, ao ser perguntado sobre as chances de sua seleção avançar às oitavas, preferiu não fazer projeções. Sérvia e Brasil se enfrentam na próxima quinta-feira, dia 24, às 16h (de Brasília), na estreia no Mundial.

“Não gosto de previsões, nem estou muito interessado nisso. Viemos aqui para mostrar que temos qualidade e que temos que ir o mais longe possível. A gente vai jogo a jogo. Quem nos vê como vocês veem, isso é problema de vocês. Se seremos favoritos ou azarões, é totalmente irrelevante”.

Em entrevista ao “OneFootball”, o zagueiro da Sérvia, Milos Veljkovic, defendeu o estilo de jogo e pediu coragem aos companheiros.

Além do Brasil, a Sérvia enfrentará pelo Grupo G Camarões (28 de novembro) e Suíça (2 de dezembro) na briga por um lugar nas oitavas de final do Mundial.

“É importante como jogamos e como queremos representar a Sérvia. Nós sabemos o que fazer. Vamos tentar ganhar um número suficiente de pontos que nos permitam passar de fase”.

A Sérvia chegará embalada para enfrentar o Brasil na próxima quinta-feira, no Lusail Stadium, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2022.

No último amistoso antes do Mundial, os sérvios golearam o Bahrein por 5 a 1, no Khalifa Stadium. Dusan Tadic (duas vezes), Vlahovic, Đuričić e Jovic marcaram os gols dos europeus, que fizeram alguns testes para enfrentar a seleção brasileira. Destaque da equipe, o centroavante Mitrovic sofre com problemas físicos, não participou da partida e é dúvida diante da Canarinho.

Com o resultado, a Sérvia alcançou seis jogos de invencibilidade, colecionando triunfos sobre Eslovênia, Suécia (duas vezes), Noruega e Bahrein, além de um empate com a Eslovênia. Além da Amarelinha, a equipe do técnico Stojkovic enfrenta Suíça e Camarões no Grupo G do Mundial.

Essa é a terceira Copa do Mundo de Dragan Stojkovic, mas apenas a primeira como treinador. Ele foi o camisa 10 da Copa de 1990 pela antiga Iugoslávia e gastou a bola na Itália, em uma seleção que eliminou a Espanha e caiu nas quartas de final para a Argentina. Em 1998, foi o capitão do time composto por sérvios e montenegrinos no Mundial da França.

