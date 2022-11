Futebol Tite esboça escalação da Seleção Brasileira contra a Sérvia; confira

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Lateral Danilo deve jogar na partida de estreia da Seleção. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Seleção já está no Catar para a disputa da Copa do Mundo. Após cinco horas de viagem, a delegação do Brasil desembarcou em Doha, capital do país, exatamente às 17h (horário de Brasília). Na chegada ao aeroporto, Tite falou sobre os últimos treinos realizados em Turim.

“Nós trabalhamos aspectos importantes. Simulamos uma carga de trabalho que será importante, tal como se fosse em jogo, na sexta-feira. Agora são as partes de jogo, definição de equipe, estratégia, bola parada. O time vai ser decidido aqui. Preparação de todos e a definição da equipe serão aqui”, afirmou o treinador.

O quarto treino preparatório para a Copa do Mundo de 2022, na cidade de Turim, na Itália, deu uma amostra de como poderá ser a escalação do Brasil para a estreia diante da Sérvia, no Lusail Stadium.

Em um dos testes, o treinador misturou titulares e reservas em dois times, posicionou Neymar como meia e Lucas Paquetá como volante e montou as duas equipes com um trio de ataque.

Uma das equipes foi escalada com: Ederson; Danilo, Éder Militão, Thiago Silva e Alex Telles; Fabinho, Fred (Bruno Guimarães) e Neymar; Raphinha, Vinicius Júnior e Gabriel Jesus (Pedro). E a outra com: Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Bremer e Alex Sandro; Casemiro, Paquetá (Everton Ribeiro) e Rodrygo; Antony, Gabriel Martinelli e Richarlison.

A escalação principal teve Ederson; Danilo, Éder Militão, Thiago Silva e Alex Telles; Fabinho, Fred (Bruno Guimarães) e Neymar; Vinicius Júnior, Raphinha e Gabriel Jesus (Pedro).

Na equipe reserva, a comissão técnica montou um grupo com Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Bremer e Alex Sandro; Casemiro e Lucas Paquetá (Éverton Ribeiro); Gabriel Martinelli, Rodrygo, Antony e Richarlison.

Apesar de ainda não ter definido o time ideal para o embate com os sérvios, o treinador sinaliza uma formação no 4-2-3-1, com Neymar funcionando com armador.

Na sexta-feira, último dia em solo italiano, o treino teve apenas o aquecimento aberto à imprensa. Os jogadores foram liberados para dormirem fora da concentração.

Em Doha, todos os trabalhos serão no estádio Grand Hamad. É a casa do Al Arabi e irá abrigar todos os treinos do Brasil ao longo do Mundial.

Além da Sérvia, o Brasil enfrenta Suíça, dia 28, segunda-feira, às 13h (horário de Brasília). Antes das oitavas de final, a Canarinho terá mais um jogo, que vai acontecer contra Camarões, em 2 de dezembro, às 16h (horário de Brasília).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol