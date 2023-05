Grêmio Zagueiro do Grêmio está em fase final de recuperação

Por Redação O Sul | 24 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











O zagueiro teve constatada uma lesão no menisco do joelho esquerdo e teve que passar por procedimento cirúrgico Foto: Lucas Uebel/Grêmio O zagueiro teve constatada uma lesão no menisco do joelho esquerdo e teve que passar por procedimento cirúrgico (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O zagueiro Pedro Geromel está em fase final de recuperação. O jogador do Grêmio realizou novos exames que constataram que o edema no osso do joelho reduziu e está se encaminhando para os 100% de recuperação.

Com isso, Geromel deve voltar aos gramados em ritmo lento. Se a recuperação acontecer como planejado, em duas semanas, o atleta poderá entrar em campo. Em uma projeção otimista, o defensor deve estar liberado na metade de junho. As informações são do jornalista João Batista Filho.

O zagueiro teve constatada uma lesão no menisco do joelho esquerdo e teve que passar por procedimento cirúrgico. Além disso, quando aconteceu a lesão, o joelho do jogador bateu forte e criou um edema no osso. O que gerava dor intensa para Geromel nos treinamentos e atividades físicas.

Se o zagueiro ir aos gramados nos próximos dias e não sentir nada ele deve retornar na data planejada. No Grêmio desde 2014, Geromel acumula convocações para a Seleção Brasileira além de seis Campeonatos Gaúchos, uma Copa do Brasil, uma Libertadores e uma Recopa Sul-Americana.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/zagueiro-do-gremio-esta-em-fase-final-de-recuperacao/

Zagueiro do Grêmio está em fase final de recuperação

2023-05-24