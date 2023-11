Grêmio Zagueiro do Grêmio Kannemann sai mais cedo do treino com desconforto na coxa

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Foi o penúltimo treinamento do elenco antes do recesso de quatro dias para a data Fifa. Na foto, Kannemann Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foi o penúltimo treinamento do elenco antes do recesso de quatro dias para a data Fifa (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A equipe do Grêmio não teve descanso durante o feriado na manhã desta quarta-feira (15). Sob a supervisão da comissão técnica, os jogadores participaram de treinos focados no controle da posse de bola, no CT Luiz Carvalho.

O técnico Renato Portaluppi apenas observou a atividade à beira do campo. No entanto, houve uma baixa durante a sessão, já que o zagueiro Kannemann teve que sair mais cedo devido a um desconforto na coxa.

Este foi o antepenúltimo treinamento da equipe antes do intervalo de quatro dias para a pausa da data FIFA. Seguindo a abordagem característica do treinador, os jogadores participaram de exercícios em espaços reduzidos no campo, enfatizando a troca de passes sob pressão. Ao longo da sessão, o auxiliar Alexandre Mendes instruía vigorosamente, pedindo constantemente para “trabalhar a bola” e “tirar da zona de pressão”.

Na segunda fase do treino, os jogadores reproduziram cenários de ataque contra defesa. Foi nesse momento que o zagueiro argentino precisou deixar a sessão de treinamento devido a desconforto na coxa, dirigindo-se para a área interna do CT. A avaliação inicial no vestiário não levantou grandes preocupações, porém, o jogador passará por exames para uma análise mais detalhada.

É certo que na próxima rodada do Brasileirão, o Grêmio enfrentará a ausência de Villasanti e Bruno Alves, ambos suspensos para o confronto contra o Atlético-MG. Além destes, o clube também anunciou a lesão muscular do lateral-direito João Pedro, tornando-se uma incerteza para o restante da temporada.

Em contrapartida, Pepê surge como a esperança de retorno para o confronto contra o Galo. A expectativa é que o jogador retome os treinamentos com bola durante a reapresentação do elenco na próxima terça-feira (21). O Tricolor só encara o Atlético-MG no dia 26, após a pausa para a data FIFA, em um jogo marcado para a Arena MRV, em Belo Horizonte.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/zagueiro-kannemann-sai-mais-cedo-do-treino-com-desconforto-na-coxa/

Zagueiro do Grêmio Kannemann sai mais cedo do treino com desconforto na coxa

2023-11-15