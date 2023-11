Grêmio Grêmio planeja e espera contar com Pepê no jogo contra o Atlético-MG

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2023

Volante Pepê está no departamento médico do clube tratando de uma lesão muscular na coxa Foto: Lucas Uebel/Grêmio Volante está no departamento médico do clube tratando de uma lesão muscular na coxa (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Durante a pausa do Brasileirão, uma das prioridades do Grêmio é reabilitar os jogadores lesionados, com foco especial no volante Pepê. O departamento médico está empenhado em garantir que o jogador esteja apto a retornar aos campos na próxima semana visando a possibilidade de participar do jogo contra o Atlético-MG. Essa é a perspectiva atual.

O clube ainda não estabeleceu oficialmente um prazo para o retorno do atleta às partidas. No entanto, a expectativa é que o jogador esteja disponível para a comissão técnica no próximo confronto contra o Galo, o próximo compromisso da equipe gaúcha.

Pepê continua sob cuidados da equipe de fisioterapia e está sob a supervisão do departamento médico. Até o momento, o jogador não iniciou a fase de transição física e ainda não participou de treinos com bola. No entanto, já foi estabelecida uma estratégia para a recuperação do atleta. O jogador continua sob cuidados da equipe de fisioterapia e está sob a supervisão do departamento médico. Até o momento, o jogador não iniciou a fase de transição física e ainda não participou de treinos com bola. No entanto, já foi estabelecida uma estratégia para a recuperação do atleta. O volante sofreu uma lesão durante a vitória do Grêmio sobre o Coritiba em 1º de novembro. Naquela ocasião, Pepê teve que sair do jogo aos 33 minutos do primeiro tempo. Posteriormente, foi diagnosticado com um estiramento no músculo reto-femoral da coxa esquerda. Se tudo seguir conforme o planejado, o volante retorna contra o Atlético-MG. A presença deste jogador se faz ainda mais importante por conta da ausência de Villasanti nesta partida, pois o paraguaio levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso da 35ª rodada. Outra opção é o jovem Ronald, titular na vitória sobre o Botafogo. Na atual temporada, Pepê tem 29 jogos, dois gols e duas assistências. Porém, o volante desfalcou o time em três momentos no ano, todos por lesão na perna esquerda.

